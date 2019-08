Honduras: Despiden a muertos en riña entre hinchas de fútbol

Reina Méndez abraza el féretro con los restos de su hijo, Beliz Antonio Baquedano, mientras familiares y amigos preparan su entierro en el vecinario de Villa Vieja, en las afueras de Tegucigalpa, Honduras, el lunes 19 de agosto de 2019. (AP Foto/Elmer Martínez)

TEGUCIGALPA (AP) — Familiares y amigos de los cuatro fallecidos en los enfrentamientos entre los aficionados de los tradicionales rivales Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional de la capital de Honduras les dieron el lunes el último adiós en medio del dolor y con mensajes en contra del fanatismo deportivo.

“Yo le digo a los jóvenes que ya no apoyen a ningún equipo, estamos viviendo una situación bien fea; les digo que no integren esas barras, porque los están matando”, dijo a The Associated Press entre lágrimas Reina Méndez Rubí, madre de Beliz Antonio Baquedano Méndez, una de las víctimas.

La violencia estalló el sábado por la tarde cuando los hinchas de Olimpia lanzaron piedras al autobús en que viajaban los integrantes de Motagua, rompiendo las ventanas y causando heridas a tres futbolistas. El incidente conllevó la cancelación del partido y acabó en un enfrentamiento a golpes. Tres jugadores resultaron heridos.

Las cuatro personas fallecidas fueron sepultadas el lunes, tres en la capital y uno en el departamento de Comayagua.

Baquedano Méndez, “Chapli”, como le decían sus amigos, era padre de dos hijos _uno de apenas tres meses y otro de dos años y medio_ y murió a consecuencia de una golpiza propinada por supuestos de la olimpista “Ultra Fiel”.

“Yo no quería que fuera a ver ese maldito partido”, se lamentó su esposa, Maryori Flores, mientras sus compañeros de afición le cantaban entre alcohol y marihuana durante el velorio al oriente de Tegucigalpa el domingo. Flores envió en mensaje a la juventud para que recapacite y evite integrar esos grupos.

El portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza, informó que tras los sucesos violentos del sábado fue capturada una persona armada que fue remitida al Ministerio Público por el delito de portación ilegal de armas.

Con los cuatro muertos del fin de semana suman 12 los aficionados fallecidos en este tipo de choques desde 2013, según datos de Roberto Herrera, comisionado nacional de los Derechos Humanos _quien denunció la falta de investigaciones sobre los mismos.