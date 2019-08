"Good Boys” se estrena en el primer lugar de las taquillas

NUEVA YORK (AP) — La comedia "Good Boys" se estrenó en el primer lugar de las taquillas norteamericanas este fin de semana.

"Good Boys", sobre las aventuras de un trío de adolescentes, superó las expectativas al debutar con 21 millones de dólares el fin de semana, según las estimaciones del estudio difundidas el domingo.

Desde que "The Boss", de Melissa McCarthy, entró en el puesto número uno en abril de 2016, ninguna otra comedia con clasificación “R” había liderado la taquilla norteamericana.

Otros estrenos del fin de semana fueron “The Angry Birds Movie 2", que se estrenó con 10,5 millones de dólares y "47 Meters Down Uncaged" debutó con 9 millones. "Blinded by the Light", inspirado en Bruce Springsteen, recaudó 4,5 millones.

"Good Boys" le quitó el primer lugar a "Hobbs and Shaw", el spin-off de "Fast & Furious”, que bajó al segundo sitio con 14,1 millones en su tercer fin de semana de lanzamiento.