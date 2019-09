Fuente AP: Brees sufre desgarre en ligamento de pulgar

El quarterback de los Saints de Nueva Orleáns, Drew Brees, observa desde la banca luego de lesionarse durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el domingo 15 de septiembre de 2019, en Los Ángeles. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) less El quarterback de los Saints de Nueva Orleáns, Drew Brees, observa desde la banca luego de lesionarse durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el domingo 15 de septiembre ... more Photo: Marcio Jose Sanchez, AP Photo: Marcio Jose Sanchez, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Brees sufre desgarre en ligamento de pulgar 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA ORLEÁNS (AP) — El quarterback de los Saints, Drew Brees, se rompió un ligamento cercano al pulgar de la mano con la que lanza, y quedaría fuera de acción al menos seis semanas, de acuerdo con el diagnóstico dado a conocer el lunes por una persona familiarizada con la situación.

Brees eligió someterse a una cirugía, pero aún no está claro cuándo se realizará ésta ni quién la llevará a cabo, dijo la persona, quien habló el lunes con The Associated Press a condición de anonimato porque el diagnóstico no se ha anunciado.

El mariscal de campo abandonó el partido del domingo contra los Rams de Los Ángeles en el primer cuarto, después de que el pulgar de su mano derecha golpeó el brazo de Aaron Donald, integrante de la línea defensiva de los Rams, tras lanzar un pase.

Los Saints perdieron el encuentro por 27-9. El suplente Teddy Bridgewater completó 17 de 30 pases para 165 yardas durante poco más de tres cuartos.

El lunes, el entrenador en jefe de los Saints, Sean Payton, se negó a entrar en detalles sobre la condición de Brees o incluso a descartarlo para el partido del domingo en Seattle.

“Aún están a la mitad de la evaluación”, señaló Payton, quien agregó que Brees había recibido un diagnóstico y estaba en proceso de obtener una segunda opinión.

Payton tampoco quiso abordar cómo luciría su ofensiva sin Brees en el futuro.

“Lo siento, simplemente no voy a responder preguntas hipotéticas en este momento”, zanjó Payton. “No voy hacerlo”.

Cuando se le preguntó si los Saints habían construido un equipo que pudiera jugar sin Brees, Payton respondió: “Nos estamos preparando para saberlo”.

Luego, matizó su comentario.

“Esperemos que la noticia sea buena y que la duración del tiempo, si es que estará fuera alguno, sea más corta que larga. Pero, de nuevo, eso es parte de nuestro deporte”.

Como jugador sano, Brees quedó fuera de un par de partidos hacia el final de la temporada, sin implicaciones de playoffs. Sin embargo, sólo se ha perdido un encuentro como titular debido a una lesión en sus 13 temporadas previas con Nueva Orleáns.

Los Saints casi pierden ese encuentro de 2015 en Carolina, con Luke McCown como quarterback.

Brees es el líder de todos los tiempos de la NFL en pases completos con 6.621 y yardas por pase con 74.845. Sus 522 envíos de touchdown lo tienen igualado como segundo de todos los tiempos con el quarterback de Nueva Inglaterra, Tom Brady, 17 detrás de Peyton Manning, el ya retirado astro de los Colts de Indianápolis y los Broncos de Denver.