Entrenador de Chivas sabe que su puesto está en riesgo

Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, se acerca a sus jugadores tras el encuentro ante el América en el Estadio Azteca, el sábado 28 de septiembre de 2019 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Luis Fernando Tena, técnico del Guadalajara, se acerca a sus jugadores tras el encuentro ante el América en el Estadio Azteca, el sábado 28 de septiembre de 2019 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Photo: Eduardo Verdugo, AP Photo: Eduardo Verdugo, AP Image 1 of / 1 Caption Close Entrenador de Chivas sabe que su puesto está en riesgo 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Pese a que tiene menos de un mes de haber debutado en su puesto, Luis Fernando Tena dijo el miércoles estar consciente de que su continuidad se encuentra en riesgo y de que Chivas podría recurrir al uruguayo Diego Alonso como entrenador en el proyecto que encabeza el nuevo director deportivo del equipo, Ricardo Peláez.

El “Flaco” Tena, campeón olímpico como seleccionador de México en Londres 2012, tiene apenas tres partidos al frente del Guadalajara, donde reemplazó a Tomás Boy. Su primer encuentro fue una derrota ante el rival acérrimo América, el 24 de septiembre en la duodécima fecha.

Alonso, destituido por Monterrey recientemente, se entrevistó con Peláez y con el presidente del equipo Amaury Vergara a principios de esta semana.

“Me dijo Amaury de frente que habían hablado con Diego Alonso y agradezco su franqueza y que me avise”, dijo Tena en una rueda de prensa. “Están en todo su derecho y van a hablar con más (entrenadores), me lo dijeron y está claro, porque ellos tienen que ir ganando tiempo. Qué tal que no nos va tan bien el estos cinco partidos o yo no los convenzo con mi trabajo, tienen que estar preparados, es algo totalmente natural”.

Antes de aquel revés por 4-1 ante América, Tena alcanzó a dirigir apenas una práctica. Después empató 1-1 ante Pumas y Monterrey, resultados que tienen al equipo con una cosecha total de 13 puntos, en el 16to puesto de la tabla y con escasas probabilidades de clasificarse a la liguilla por el título.

El Guadalajara está en riesgo de quedarse fuera de la pelea por el campeonato por quinto torneo en fila y además ocupa los últimos puestos en la tabla de promedios que definen el descenso. En estas condiciones, la dirigencia reclutó a Peláez, quien se desvinculó de Cruz Azul apenas el mes pasado. Por reglas de la liga, el nuevo dirigente tiene que esperar a que concluya el Apertura y ocupará su nueva posición en enero del 2020.

Al igual que Peláez, Alonso no podría asumir el cargo este torneo porque fue despedido por los Rayados apenas el 30 de septiembre.

“Yo tengo contrato hasta fin de torneo, me hablaron claro desde el principio y acepté, en ningún momento me he sentido engañado, ni mucho menos, entiendo que son las reglas del juego”, agregó Tena. “Entiendo que los directivos tienen que ganar tiempo, tienen que tener siempre un plan B y un plan C, dependiendo de lo que pase. Imagínate que no me va bien, no van a empezar a buscar técnico cuando acabe el torneo, lo buscan desde ahora, igual con los refuerzos”.

Chivas visita a Ciudad Juárez el domingo y cerrará el torneo con partidos ante Tijuana, Toluca, Querétaro y Veracruz.

Además de la llegada de Alonso, medios locales han comenzado a barajar nombres como probables fichajes en el mercado invernal, una situación que Tena espera que no desestabilice al grupo.

“Yo hablo los jugadores, diciendo que no nos puede desestabilizar nada, ni distraer nada. Sabemos que habrá muchos rumores de aquí a fin de torneo, escucharemos que viene fulano o perengano, tanto jugadores como técnicos. Eso va a ser normal, estaremos oyendo y leyendo, pero tenemos que concentrarnos, no distraernos, no desestabilizarnos y pensar en hacer un gran cierre de torneo”, resaltó Tena.