En esta combinación de fotos, los productores Steve Levitan, a la izquierda, y Christopher Lloyd en un evento de "Modern Family" para los fans en Los Angeles el 28 de octubre de 2013. La serie de comedia de ABC llega a su final el miércoles luego de 11 temporadas.

LOS ÁNGELES (AP) — El grupo empezó a llorar apenas terminó de filmar la última escena del último episodio de “Modern Family” de ABC, con la notable excepción de Ed O’Neill, quien interpreta al patriarca Jay Pritchett.

“Dije ‘¿sin lágrimas?’”, recordó el coprotagonista Jesse Tyler Ferguson. “Él dijo, ‘¿sabes qué? Las cosas me pegan de una manera muy rara. me estaré haciendo un facial en dos semanas y de pronto me van a brotar las lágrimas’. Y lo único que saqué de eso fue, ¿Ed se hace faciales?”.

Luego de 11 temporadas, los actores de “Modern Family” que han llegado a conocerse bien _ sin contar tratamientos de spa _ comparan decir adiós con dejar la secundaria. Se maravillan de los años sin fricciones en los que trabajaron juntos y planean seguir en contacto, de momento por medio de chats grupales por el asilamiento impuesto por la pandemia.

En entrevistas recientes, el elenco y los creadores Steve Levitan y Christopher Lloyd compartieron sus momentos favoritos de la serie, los recuerdos que se llevan y lo que harán después.

El capítulo final se transmitirá el miércoles a las 9 p.m. (hora del este), antecedido por el especial retrospectivo “A Modern Farewell”, a las 8 p.m.

GRAN TRABAJO, GRANDES RECUERDOS

—Lo crean los estudiantes de segundaria o no, el futuro les depara más y mejores relaciones y experiencias, dijo Eric Stonestreet, quien interpreta a Cameron Tucker. Pero a Stonestreet le cuesta creer que ese sea su caso tras graduarse de “Modern Family”: “Tuvimos una utopía completa con un gran equipo de gente. Trabajamos con profesionales en su mejor momento, y será difícil recrear eso”.

— Jesse Tyler Ferguson, quien interpreta a la pareja y eventual esposo de Cam, Mitchell Pritchett, dijo que la mezcla de realidad y ficción fue lo que resonó en él. En una escena de “Modern Family”, Mitch sale viendo noticieros que incluyen a su esposo de la vida real (el actor y productor Justin Mikita) protestando para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en California. “Se sintió como un momento en el que se cerró el círculo... No podía creer que me casé en la vida real, y luego me volví a casar en televisión frente a millones y millones de personas. Se sintió muy importante”.

—“Ser aclamados por la crítica además del público fue una mezcla embriagadora”, dijo Lloyd. “Hay hitos locos, como cuando Mitt Romney competía contra (el presidente Barack Obama) y ambos dijeron que era su programa favorito de televisión. Eso no pasa muy seguido”.

— Ariel Winter (Alex Dunphy) dijo que entre las cosas que se lleva del programa está su relación con Nolan Gould, quien interpretó a su hermano Luke. Winter califica a Gould como “uno de mis mejores amigos. Es realmente el hermano menor que nunca tuve y que amo tanto”.

SOUVENIRS

— Julie Bowen (Claire Dunphy) pasó gran parte de su tiempo fuera de cámara en un pasillo que sirvió de área de espera entre escenas mientras se filmaba en otras partes de la casa de los Dunphy. Había retratos del elenco en las paredes, junto con pinturas de pájaros que Bowen pidió como souvenir. Las obras tenían “tanto que ver con el set, y con estar ahí y sentirte en casa”, dijo.

— Winter dijo que quizá es la única integrante del elenco que no pidió quedarse algo de la decoración. “Sé que suena raro, pero para mí, nada saltaba a la vista como algo que me tenía que quedar” de recuerdo, dijo. Tras pasar la mitad de su vida en la serie, de los 11 a los 22 años, “está grabado en mi mente... Tengo las memorias y para mí eso está bien”.

PRÓXIMO CAPÍTULO

— Bowen había planeado enfocarse en producir y dirigir, pero entonces la llamaron para una nueva serie, “Raised by Wolves” de los creadores de “Will & Grace” David Kohan y Max Mutchnick, y era “una oferta que no podía rechazar”. El coronavirus paró la producción en toda la industria. “Estamos en pausa... Asumo que volverá a haber vida. Es muy difícil en este momento saber qué es qué”.

— Ty Burrell, quien actuó junto a Bowen como su esposo Phil, es parte del elenco de voces de la comedia animada “Duncanville” y también le interesa producir. “Estaba planeando tomarme un tiempo para estar con mi familia este año”, dijo. La crisis sanitaria aseguró que se cumpliera su plan. Estar en casa con sus hijos pequeños es el lado positivo del confinamiento.

— Rico Rodríguez, quien interpretó a Manny, el hijo del personaje de Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett), es un joven con muchos sueños. Él y su hermana crearon una empresa de producción para “escribir, producir, dirigir, nuestras propias cosas”. También está abierto a oportunidades externas para actuar. “Estoy abierto a todo”, dijo Rodríguez.

UNA DESPEDIDA COMOVEDORA

— El último episodio incluye momentos familiares cómicos de "Phil siendo Phil, Cam siendo Cam, Sofía siendo Sofía", dijo Lloyd, quien escribió la segunda media hora. Pero también incluye "un abrazo dulce y emotivo, que es otra cosa que la audiencia espera de este programa, y creo que es un buen balance”.

— Levitan, quien escribió la primera parte, dijo que “Modern Family” ha tratado de “darle un poco de alegría y felicidad a la vida de la gente... Yo diría que ahora más que nunca, si la gente puede sintonizarnos por una hora y olvidar todas las cosas oscuras que están pasando en el mundo ahora, eso sería maravilloso”.

