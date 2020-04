El Salvador combate el coronavirus y se reduce la violencia

SAN SALVADOR (AP) — El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo y que ahora lucha contra la pandemia del coronavirus, reportó en marzo una reducción histórica de las muertes violentas con 65 asesinatos, un promedio de 2,1 por día, después de tener registros de hasta más de 600 homicidios en un mes.

“Marzo cierra con 65 homicidios. Es, por mucho, la cifra más baja desde que El Salvador tiene registro”, manifestó el presidente Nayib Bukele en Twitter.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, agregó en un tuit: “Además en este período se reflejan cuatro días sin asesinatos. Logros que han sido gracias al Plan Control Territorial y al trabajo de nuestros agentes de la Policía Nacional Civil y la fuerza armada”.

En contraste, y mostrándose cautos sobre la causa de la baja en las cifras, expertos en temas de seguridad y violencia consideran que las acciones destinadas a evitar la propagación del nuevo coronavirus fueron decisivas, en concreto, el decreto emergencia nacional y cuarentena domiciliar obligatoria.

“Creo que las actuales condiciones de emergencia producidas por el COVID-19 han influido sin duda en el bajo nivel de violencia homicida, de violencia letal, precisamente porque hay restricciones de circulación en las vías públicas y en todo el país”, argumentó la investigadora universitaria Jeannette Aguilar.

“Las medidas de cuarentena han reducido la probabilidad de cometimiento de estos delitos, lo que se está reflejando en las estadísticas”, agregó.

“La cuarentena es una de las variables que está influyendo en la reducción de los homicidios porque al no haber libre circulación, es más difícil para los pandilleros y otros grupos criminales moverse y pasar desapercibidos”, sostuvo a su vez Juan Carlos Fernández Saca, decano de la facultad de Posgrados y Educación de la Universidad José Matías Delgado.

Ricardo Sosa, un criminólogo que sigue de cerca el tema de los homicidios, dijo a la AP que del 1 de enero al 31 de marzo, El Salvado registró un descenso de 59,2% en las muertes violentas y comparando el periodo de marzo 2019 y marzo de 2020, la reducción es de un 73%.

“La tendencia a la baja es innegable, es irrefutable”, afirmó el criminólogo.

Entretanto, la Fiscalía General informó que están investigando unos videos que circulan en redes sociales y supuestamente muestran a presuntos pandilleros golpeando a personas por no respetar la cuarentena.

“Estamos investigando. Nadie se debe tomar la ley en sus manos”, manifestó en un tuit el Fiscal General Raúl Melara.

Desde el martes circularon audios de supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha en los que amenazan con represalias a las personas que no acaten las órdenes del gobierno de mantenerse en cuarentena familiar.

Luego aparecieron dos videos en los que se observa cuando supuestos pandilleros a los que no se les ve los rostros, armados con bates de beisbol, golpean en las piernas y los glúteos a personas que al parecer no han acatado la orden de no salir de sus casas.

“Esto es preocupante pero no sorprende dando el enorme ejercicio de control territorial y poblacional que las pandillas tienen, pero también sugiere que están alineados con el mensaje del gobierno, en este caso, de no circular en las vías públicas”, afirmó Aguilar.

El Salvador cerró 2019 con 2.398 homicidios, finalizando con un promedio anual de 6,6 muertos al día y una tasa de 35,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 65.000 jóvenes y adultos, en su mayoría miembros de la MS 13. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.