EEUU niega entrada a estudiante palestino de Harvard

ARCHIVO - En esta foto del 13 de agosto del 2019, estudiantes caminan junto a la Biblioteca Widener en la Universidad de Harvar en Cambridge, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) ARCHIVO - En esta foto del 13 de agosto del 2019, estudiantes caminan junto a la Biblioteca Widener en la Universidad de Harvar en Cambridge, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) Photo: Charles Krupa, AP Photo: Charles Krupa, AP Image 1 of / 1 Caption Close EEUU niega entrada a estudiante palestino de Harvard 1 / 1 Back to Gallery

BOSTON (AP) — Un estudiante palestino que buscaba iniciar clases en la Universidad de Harvard se vio impedido de ingresar a Estados Unidos, en un caso que muchos llaman emblemático de inspecciones excesivamente invasivas en puntos fronterizos.

A Ismail Ajjawi, que había estado viviendo en Líbano, se le negó la entrada en Estados Unidos tras aterrizar el viernes en el aeropuerto internacional Logan en Boston, confirmaron esta semana funcionarios federales y de la universidad. El joven de 17 años dice que se le negó la entrada debido a mensajes de tono político de amigos suyos en medios sociales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no confirmó eso y el portavoz Michael McCarthy se limitó a decir que la decisión de cancelar la visa de Ajjawi se basó en información descubierta durante una inspección. Declinó dar detalles, pero recalcó que Ajjawi no fue deportado, lo que quiere decir que puede volver solicitar ingreso.

Harvard está trabajando para resolver el asunto, dijo el portavoz de la universidad Jason Newton. AMIDEAST, una organización sin fines de lucro que le otorgó una beca a Ajjawi, está proveyendo la asistencia legal.

Agentes federales detuvieron a Ajjawi en el aeropuerto durante ocho horas, revisaron su celular y su laptop y lo interrogaron sobre mensajes de sus amigos en medios sociales, de acuerdo con una declaración escrita que Ajjawi le entregó a The Harvard Crimson, el periódico estudiantil.

Entre los mensajes había “opiniones políticas que se oponen a Estados Unidos”, escribió Ajjawi, sin más detalles.

"Yo respondí que no tengo que ver con esos mensajes y que no los compartí ni comenté sobre los mismos y le dije a ella que no debería ser responsabilizado por los mensajes de otros”, escribió sobre su interacción con una agente federal.

La familia del estudiante declinó comentar más, dijo el padre de Ajjawi, Bassel.

Las revisiones de aparatos electrónicos y medios sociales en puestos fronterizos fueron conducidas durante gobiernos previos, pero grupos de libertad de expresión dicen que han aumentado desde la llegada al poder del presidente Donald Trump en el 2017.

"Los efectos escalofriantes de incidentes como estos se sienten en comunidades más allá del grupo de primer año en Harvard, resultando en amplia autocensura y amenazando la libertad intelectual”, dijo Carrie DeCell, abogada para el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, que ha demandado al gobierno para que dé a conocer más información sobre los nuevos métodos en las fronteras.

PEN America, una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de expresión, dijo que el incidente es “perverso”.

"Impedir que personas ingresen al país porque sus amigos criticaron a Estados Unidos en medios sociales es una indiferencia asombrosa hacia el principio de la libertad de expresión”, dijo Summer Lopez, alta funcionaria de la organización.