Corte colombiana ratifica restricciones de acceso al aborto

Activistas a favor del aborto con pañoletas verdes con la leyenda "Aborto Libre" protestan frente a la Corte Constitucional de Colombia en Bogotá, el lunes 2 de marzo de 2020. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ (AP) — La Corte Constitucional de Colombia ratificó el lunes la restrictiva ley de aborto en el país, en un fallo que ha sido seguido de cerca por otras naciones de Latinoamérica.

Los magistrados votaron a favor de seguir permitiendo el procedimiento sólo cuando sea médicamente necesario, poniendo un rápido final a las esperanzas de los activistas pro aborto que pensaban que el influyente tribunal podría allanar el camino para una mayor apertura en una región con algunas de las políticas más restrictivas respecto a la interrupción del embarazo a nivel mundial.

“Perdieron una oportunidad de cambiar ya la vida de las mujeres”, dijo Mariana Ardila, abogada de Women’s Link Worldwide, una organización internacional sin fines de lucro.

Los magistrados no aprobaron que las mujeres terminaran legalmente con su embarazo dentro de las primeras 16 semanas de gestación, y en su lugar ratificaron un fallo de 2006 que permite el aborto únicamente cuando la vida de la madre esté en riesgo, el feto presente una malformación o el embarazo haya sido resultado de una violación.

El aborto está prohibido en su totalidad en seis naciones latinoamericanas, y se ha convertido en tema central de diversas manifestaciones en los últimos meses.

En Colombia, una nación predominantemente católica, las encuestas revelaron que la mayoría estaría en desacuerdo en expandir el acceso al aborto. De cualquier forma, los defensores de los derechos de la mujer argumentaron que era momento de que el tribunal reconsiderara su fallo previo, destacando que muchas de las mujeres en el país continúan muriendo cada año mientras intentan realizarse el procedimiento.

La Corte Constitucional de Colombia es considerada como una institución de referencia en América Latina, y su decisión podría tener enormes implicaciones en toda la región.

El caso fue presentado ante la corte por una abogada, Natalia Bernal, quien solicitó a los magistrados prohibir el aborto en su totalidad. En su lugar, inició un debate dentro de la Corte Constitucional sobre si el procedimiento debería ser permitido de manera más general.

Los magistrados rechazaron el lunes la solicitud de Bernal, al no encontrar motivo para reconsiderar su fallo de 2006, pero también se abstuvieron de debatir la expansión de acceso al aborto.

Ardila dijo que, sin embargo, la decisión podría alentar a otras naciones latinoamericanas a por lo menos otorgar el acceso al aborto en ciertos casos, como cuando la vida de la mujer esté en peligro.

“Reafirma el hecho de que las cortes de América Latina deben proteger mínimamente el aborto terapéutico”, declaró.

Se prevé que el derecho al aborto nuevamente se convierta en un tema primordial en Latinoamérica este año, ya que se contempla que el presidente argentino envíe un proyecto al Congreso para su legalización. Las mujeres en la nación sudamericana han organizado protestas como parte de una oleada de descontento con el objetivo de evidenciar las desigualdades de género.

Muchos países de la región tienen elevados índices de mortalidad maternal que los profesionales de la salud y los activistas aseguran están relacionados, en parte, a las dificultades para tener acceso al aborto.

Los abortos ilegales en circunstancias peligrosas y con complicaciones fatales alguna vez fueron la principal causa de muerte materna en Colombia. Hoy día, con acceso limitado, representan la cuarta mayor causa de mortalidad, según una coalición de grupos que argumentan a favor de expandir el acceso.

Se cree que decenas de mujeres, particularmente en zonas rurales, mueren cada año en Colombia durante los procesos de aborto, mientras que miles más experimentan complicaciones.

La controversia en torno al tema quedó en evidencia el lunes a las afueras de la corte, donde se reunieron alrededor de 200 manifestantes, la mitad a favor y la mitad en contra del aborto. Después del fallo, el presidente de Colombia, el conservador Iván Duque, elogió la labor de los magistrados al tomar una “decisión muy importante”.

“Yo he dicho siempre que me he declarado una persona provida”, comentó. “Y creo que la vida comienza desde la concepción”.