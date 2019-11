Con plantel incompleto, Nacionales visitan la Casa Blanca

El primera base de los Nacionales de Washington, Ryan Zimmerman (centro). entrega una camiseta al presidente Donald Trump durante un evento para celebrar la victoria del equipo en la Serie Mundial, el lunes 4 de noviembre de 2019, en la Casa Blanca. (AP Foto/Patrick Semansky)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump rindió homenaje a los campeones de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, el lunes en la Casa Blanca, aunque más de media docena de los jugadores del equipo no acudió a la ceremonia en la explanada en el patio sur.

El relevista Sean Doolittle, quien junto con su esposa ha trabajado con refugiados sirios y veteranos del Ejército y apoya los derechos de la comunidad gay, no asistió al evento. Entre los que también se ausentaron está el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional Anthony Rendón, los jardineros Víctor Robles, dominicano, y Michael A. Taylor, así como los lanzadores Joe Ross, Javy Guerra y el dominicano Wander Suero.

De los 25 jugadores de la planilla de los Nacionales para la Serie Mundial, 18 estuvieron presentes. El propietario principal Mark Lerner fue el único miembro del grupo de dueños que asistió.

Trump celebró el primer título de la franquicia en su historia diciendo que era una “histórica anécdota de remontada” y predijo que será la primera victoria de muchas. Destacó al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Stephen Strasburg, y al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Howie Kendrick, entre otros.

El cátcher Kurt Suzuki lució una gorra de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” durante la ceremonia de media hora. El primera base Ryan Zimmerman agradeció a Trump por mantener a salvo el país y hacerlo el mejor del mundo, para después entregarle una camiseta del equipo con el número 45.

Pese a esos momentos y la referencia del presidente al proceso de juicio político que enfrenta, la visita de los Nacionales no tomó un tono político tal como sucedió en 2018 cuando los campeones Medias Rojas de Boston fueron homenajeados por Trump pero no contaron con el manager Alex Cora, quien no asistió a la ceremonia porque estaba frustrado por las labores del gobierno para ayudar a su natal Puerto Rico a recuperarse del devastador paso del huracán María.

El manager de Washington Dave Martinez, cuyos padres son puertorriqueños, estuvo presente y realizó algunos comentarios.

La visita de los Nacionales a la Casa Blanca fue la parada más reciente de su gira de victoria por la capital estadounidense, luego de remontar tras estar abajo 3-2 en la serie para vencer a los Astros de Houston en el séptimo juego de la Serie Mundial la semana pasada. El equipo desfiló en la Avenida de la Constitución el sábado y celebró en un juego de hockey de los Capitals el domingo por la noche.