Bolsonaro se topa con oposición de su partido en Congreso

El presidente brasileño Jair Bolsonaro está delante del ministro de Justicia, Sergio Moro, durante una ceremonia en el palacio de Alvorada en Brasilia, Brasil, el martes 15 de octubre de 2019. (AP Foto/Eraldo Peres)

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro se topó con una oposición que hasta hace poco no hubiera sido previsible: una fracción de su propio partido en el Congreso.

Luego de que la prensa local reportara una maniobra con la que algunos diputados buscaban reemplazar a Waldir Soares de Oliveira con Eduardo Bolsonaro --hijo del mandatario-- como líder del Partido Social Liberal (PSL) en la cámara baja, Soares de Oliveira logró el jueves los votos necesarios para mantener su posición.

El PSL llevó a Bolsonaro al poder en 2018.

En un audio publicado este día por la revista Veja, Soares de Oliveira había dicho que quería “implosionar” a Bolsonaro. Más tarde pidió disculpas y dijo que se había expresado en un “momento de emoción” y aseguró que desea pacificar la bancada del partido.

La asesoría de comunicación del PSL no respondió inmediatamente a un pedido de comentario de The Associated Press sobre las divisiones internas.

Además de la derrota por el liderazgo del partido, Eduardo --legislador de 35 años-- podría padecer una segunda frustración.

De acuerdo a una publicación del mismo jueves de la revista Época, el presidente suspenderá --al menos en 2019-- el envío al Senado del pliego para designar a su hijo como embajador en Estados Unidos. Eduardo había sido elogiado por el presidente Donald Trump.