Arzobispo salvadoreño dice que se hizo justicia a Evelyn

SAN SALVADOR (AP) — El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas dijo el domingo que “se ha hecho justicia finalmente” al dejar en libertad a Evelyn Beatriz Hernández, una joven víctima de violación, que fue acusada y condenada de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo.

“A mí personalmente me complace que haya salido libre, y que se haya hecho justicia porque me parece que ella, y posiblemente otros casos, se hayan juzgado sin seguir en proceso debido, sin las pruebas, y eso no es justicia”, dijo el prelado católico en conferencia de prensa después de presidir la misa dominical en la catedral metropolitana de San Salvador.

Escobar Alas aseguró que con el caso de Evelyn, “ha quedado al descubierto que nuestro sistema de justicia no es el mejor, que tiene graves falencias”.

Evelyn ya había cumplido 33 meses de una primera condena de 30 años cuando, por faltas de pruebas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio. Nunca antes se había repetido un juicio por un caso de aborto en el país, donde se persigue de forma agresiva en los tribunales a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

The Associated Press sólo identifica por nombre a víctimas de supuestos abusos sexuales si éstas hacen públicas su identidad y acusaciones.

Escobar Alas aprovechó para dejar clara su postura contra el aborto, porque “es un crimen quitarle la vida aun ser inocente”, pero dijo que en El Salvador “debería de haber justicia en el sentido propio de la palabra”, y criticó que a una persona solo por ser pobre se le impongan penas máxima sin haber comprobado el crimen, como en el caso de Evelyn y “habría que revisar los demás casos”.

El Colectivo Feminista que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador ha denunciado que las mujeres procesadas son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de interrupción del embarazo, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos son procesados judicialmente. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, en casos como en el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado _aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y victimario_ estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 40 años de cárcel.