Argentina: agreden a locutora en programa en vivo

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina ordenó el miércoles el arresto del dueño de una radioemisora por la agresión física y verbal de una locutora durante un programa en vivo.

“No voy a hablar con vos, porquería... Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz”, le gritó el empresario Rodolfo Ridao a la locutora Claudia Vázquez mientras conducía su programa en radio Bohemia de la provincia de San Juan, a unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

“No respondo de mí”, insistió el hombre mientras se escuchaban golpes.

Entre llantos, Vázquez le pidió “soltáme que estoy haciendo el programa, no me tratés así”.

Un oyente de la radio fue quien llamó a la policía para alertar sobre el violento episodio mientras los escuchaba en vivo.

Tras recibir auxilio, Vázquez radicó una denuncia en una Comisaría de la Mujer contra Ridao por violencia de género y laboral y se sometió a pericias físicas ante un médico legista. El miércoles un juez ordenó el arresto del empresario, quien se encuentra prófugo.

Vázquez comentó en una entrevista con una emisora de Buenos Aires que “no he sido la primera persona que ha recibido maltrato y hostigamiento, muchas personas que han trabajado en estos medios han sufrido a esta persona (pero) nadie se ha animado a denunciarlo por temor a perder el trabajo”.

La mujer contó detalles de lo sucedido durante el programa de interés general que conduce. “Estaba haciendo el programa, estaba con sorteos... Lo veo ingresar, cuando está cerca mío llega a los gritos, levantó una silla. Me la quiso dar por la cabeza, pero se contuvo, si no me mata. Gracias a los oyentes, sino no estaría contando esto”.

El audio del programa se propagó por los medios de alcance nacional y las redes sociales justo en un contexto de cambios culturales a partir del movimiento argentino de mujeres contra la violencia machista conocido como “Ni Una Menos” que ha inspirado iniciativas semejantes en otros países de la región.

Según un informe sobre feminicidios de la Corte Suprema argentina, en 2018 se registraron 278 víctimas por violencia de género de los cuales 23 consistieron en feminicidios vinculados o personas allegadas a la víctima -como niños o niñas- que también fueron asesinadas.

Por su parte, la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema, informó que en el primer trimestre de este año aumentaron un 19% las denuncias de mujeres mayores de 14 años afectadas por hechos de violencia respecto del mismo periodo del año anterior.