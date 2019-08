Arcega-Whiteside espera la llegada de más españoles a la NFL

En esta imagen del 25 de julio de 2019, el wide receiver de los Eagles de Filadelfia J.J. Arcega-Whiteside, atrapa un pase durante el campo de entrenamiento del equipo en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) less En esta imagen del 25 de julio de 2019, el wide receiver de los Eagles de Filadelfia J.J. Arcega-Whiteside, atrapa un pase durante el campo de entrenamiento del equipo en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, ... more Photo: Matt Rourke, AP Photo: Matt Rourke, AP Image 1 of / 1 Caption Close Arcega-Whiteside espera la llegada de más españoles a la NFL 1 / 1 Back to Gallery

FILADELFIA (AP) — José Joaquín Arcega Whiteside ya es un pionero incluso antes de atrapar su primer pase de touchdown.

Arcega Whiteside se convirtió en el primer jugador nacido en España en ser seleccionado en el draft de la NFL después de que los Eagles de Filadelfia lo tomaron en la segunda ronda, 57 global, en abril pasado.

“Es grandioso”, dijo Arcega Whiteside. “Obviamente es un gran honor ser el primero y ojalá no sea el último, y ayudar de la forma que pueda para que las personas aprendan del deporte, disfruten del deporte y jueguen este deporte”.

El talentoso wide receiver tiene una excelente genealogía atlética. Su madre, Valerie Whiteside, impuso varios récords en el equipo de básquetbol para la universidad de Appalachian State. Su padre, Joaquín Arcega, jugó varios años en Europa. Se conocieron mientras ambos jugaban profesionalmente en España y posteriormente se mudaron a Portugal cuando J.J. tenía 3 años de edad. Dos de los hermanos mayores de Joaquín también jugaron baloncesto profesional y representaron a España en los Juegos Olímpicos de 1984.

Sin embargo, sus padres no lo presionaron para que jugara básquetbol.

“Desde el principio me dijeron que si no quería jugar deportes, por ellos estaba bien”, relató. “Siempre que hiciera algo que me gustara y que pase lo que pase estarán orgullosos de mí. Eso me quitó un gran peso de encima”.

La familia de Arcega Whiteside se mudó a Carolina del Sur cuando él tenía 7 años. Ya era un destacado jugador de fútbol y comenzó a brillar en atletismo y básquetbol cuando llegó a Estados Unidos. Una vez que comenzó a jugar futbol americano, también dominó esa disciplina.

“Es difícil para cualquier niño mudarse cuando eres tan joven, porque tienes que hacer nuevos amigos”, dijo Arcega Whiteside. “No solo eso, sino que tienes que aprender una nueva cultura y aunque no tienes que aprender un nuevo idioma sí tienes que utilizar uno a diario con distintas personas. Así que al principio fue difícil, pero terminó siendo la mejor decisión que hemos tomado”.

Arcega-Whiteside habla tres idiomas: español, portugués e inglés. Aunque tiene 15 años viviendo en Estados Unidos, aún tiene una fuerte relación con su familia en España.

“Hablo con ellos casi a diario”, señaló. “Me conecto mucho con ellos. También son atletas profesionales y me aconsejan mucho”.

Arcega Whiteside dijo que eligió el fútbol americano en lugar del básquetbol en sus primeros años de escuela secundaria, después de que atrapó el touchdown de la victoria en un juego.

“Pensé que no hay una sensación en el básquetbol que se compare a esto”, declaró.