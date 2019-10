Anuncian más opciones y primas estables de Obamacare en 2020

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Alex Azar escucha durante una entrevista televisiva en la Casa Blanca, el lunes 21 de octubre de 2019, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Alex Azar escucha durante una entrevista televisiva en la Casa Blanca, el lunes 21 de octubre de 2019, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Photo: Alex Brandon, AP Photo: Alex Brandon, AP Image 1 of / 1 Caption Close Anuncian más opciones y primas estables de Obamacare en 2020 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — Los consumidores tendrán más opciones de seguro de salud el próximo año bajo la muy debatida ley de atención médica del gobierno del expresidente Barack Obama, y las primas disminuirán ligeramente para muchos, anunció el gobierno estadounidense el martes.

El presidente Donald Trump prometió durante su campaña anular la reforma al sistema de salud pública conocida coloquialmente como Obamacare. Pero pese a sus repetidos intentos, el programa se ha estabilizado luego de tres años de su gobierno, aunque ello podría no durar mucho más.

El gobierno pidió a un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans que declare inconstitucional la Ley de Cuidado de Salud, lo que representa un exceso de incertidumbre que nubla su futuro.

Por ahora, el Departamento de Salud y Servicios Humanos pregona un segundo año consecutivo de números positivos. Veinte aseguradoras más participarán en 2020, lo que amplía las opciones para los consumidores de muchos estados, informaron las autoridades. Casi el 70% de los consumidores podrán elegir un plan entre tres o más aseguradoras.

Alrededor de 10 millones de personas están cubiertas por pólizas adquiridas en los mercados de seguros creados por la ley de salud, que ofrecen seguros de gastos médicos privados subsidiados por los contribuyentes para la gente que no cuenta con uno por parte de su trabajo. La ley homónima del expresidente Obama cumplirá 10 años en 2020.

Las primas para un hipotético joven de 27 años que elige un plan estándar disminuirán en promedio un 4% el próximo año para los estados que son atendidos por el sitio web HealthCare.gov, dijo el gobierno de Trump. Alrededor de una docena de estados tienen sus propios sitios web de registro, pero la mayoría depende de HealthCare.gov.

Un plan de gama media y de bajo costo para ese hipotético joven de 27 años cobrará primas mensuales de 374 dólares el próximo año, agregaron las autoridades. Los subsidios de la ley basados en los ingresos pueden reducirlo a aproximadamente 50 dólares.

Sin embargo, la gente que no califica para una ayuda basada en los ingresos debe pagar el precio completo, y eso es antes de cualquier deducible y copago. Los clientes no subsidiados podrían decidir no obtener un seguro, sobre todo si están saludables.

El anterior Congreso de mayoría republicana anuló la impopular cláusula de la ley que imponía multas por no tener cobertura.