Myron Burrell fotografiado en la celda que ocupa en un penal de Stillwater, Minnesota, el 13 de febrero del 2020. Burrell fue condenado a cadena perpetua cuando tenía 16 años, por un crimen que él dice no cometió y la senadora Amy Klobuchar usó ese caso como un ejemplo de su mano dura como fiscal. Una investigación de la AP, no obstante, arroja ciertas dudas en torno al proceso en que fue condenado. less