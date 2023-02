Kim Petras charla sobre comunidad trans previo a los Grammy

LOS ANGELES (AP) — Para Kim Petras, el 2022 fue un gran año: La cantautora alemana recibió su primera nominación al Grammy, hizo su debut como actriz en la serie de HBO “Los Espookys” y lanzó un sencillo con el aclamado productor pop Max Martin.

Inspirada en la actitud irreverente de su dueto nominado al Grammy, “Unholy”, que ella y Sam Smith presentarán en la premiación de este fin de semana, Petras decidió adentrarse en las aguas del lenguaje religioso y sus temas al trabajar con Martin para componer “If Jesus Was a Rockstar”.

“Nunca tuve la oportunidad de conocer acerca de la espiritualidad o de ser aceptada por Dios. Para mí es como mitología. Para mí es como un cuento de hadas o cualquier otra historia”, dijo durante una entrevista reciente con The Associated Press.

Petras, quien es transgénero, comprende que su involucramiento con la religión es subversivo y una manera de procesar el trauma.

“Desde una temprana edad fue como ‘iré al infierno’. Esa fue mi experiencia al crecer”, dijo. “Si hubiera tenido la oportunidad de ser parte de la religión, quizá lo habría hecho. Y quizá habría vivido más de la forma en la que la gente que protesta en mis conciertos quiere que viva”.

Aunque ha hecho música por más de una década, el ascenso de Petras a la fama no ocurrió de un día para otro. Y aunque está agradecida por su éxito, reconoce que este nivel de celebridad la hacen a ella y a su música más vulnerables ante las críticas.

“Ahora es más serio. Es más como que ahora la gente realmente está viendo, y realmente hay muchos ojos ahí que quizá no son mis fans, que quizá no son tan amables conmigo”, dijo. “Pero siento que, ya que he estado construyendo firmemente, puedo manejarlo”.

Antes de que su carrera despegara, Petras publicó música como artista independiente bajo su propio sello. Reconoce a artistas como Robyn y Charli XCX, quienes también han lanzado música de forma independiente, por inspirar la creación de BunHead Records, cuyo nombre es un guiño al peinado con moños de Sailor Moon.

Además de alcanzar varios hitos en su carrera en 2022, Petras también llegó a una marca personal, cumplió 30 años. Pero la estrella pop dijo que su filosofía sobre la edad va muy acorde con la del legendario músico Prince, quien era famoso por no celebrar su cumpleaños.

“La edad no me importa”, dijo. “Nunca voy a dejar de ir a clubs nocturnos ni de adorar los clubs gays e ir a ellos. Eso es lo que soy”.

Manteniendo su esencia, su nuevo sencillo “brrr”, que formará parte de su primer álbum de larga duración, tiene una letra muy sensual y muchos toques de música electrónica. Pero Petras espera hacer con su música algo más que dar un ritmo pegajoso para que la gente baile en la pista.

“Es un momento aterrador para los chicos y la gente trans y creo que hay muchas cosas que realmente necesitan mejorar”, dijo. “Tengo miedo por la comunidad trans y espero que pueda ser la persona que les haga olvidar esos problemas y hacer que se diviertan por un rato”.