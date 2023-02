CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Enrique Bunbury decidió despedirse de los escenarios, pero no pudo completar su gira del adiós en 2022. Ahora tiene la esperanza de reencontrarse con el público y ha comenzado su camino de regreso con el lanzamiento del sencillo “Invulnerables”, que estará incluido en su próximo álbum.

Primero sorprendió a sus fanáticos al anunciar que emprendería una gira de despedida tras 35 años de carrera, después los desconcertó al informar que la cancelaba.

“Al segundo concierto yo ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press por videollamada.

“La gran duda para mí era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, sólo encima del escenario”, señaló.

COVID-19, contaminación, pánico escénico, todo pasaba por su mente. Tras múltiples análisis y la atención de especialistas, se descubrió que había desarrollado una intolerancia a un químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en el escenario, llamado glycol.

“Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que de alguna forma he salvado gracias a la creación. Este disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo”, dijo. “Lo que es un alivio mayor es el saber lo que te ocurre, eso es lo primero. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría”.

En su tiempo sin conciertos, tras tantos años de gira y con la sacudida de la pandemia, Bunbury revaloró el poder de las presentaciones en vivo.

“Tenía el dolor de sentir que este alejamiento del público podía suponer contar ese link que existe de comunicación con las personas, porque un concierto no es un mero acto promocional”, dijo. “Es un momento de comunicación con gente que ha vivido y ha sentido tus canciones”.

En “Invulnerables”, un tema lanzado el viernes que Bunbury define como inspirado en la New Wave de Nueva York, la protagonista es precisamente esa conexión con el otro.

“Habla de la fortaleza que se adquiere en equipo, cuando formas un buen tándem con alguien”, dijo. “Aunque la canción se llame ‘Invulnerables’, de alguna forma habla de la vulnerabilidad del individuo solo y de lo que ganamos con otro, de todo lo que crecemos y de lo que podemos alcanzar”.

El video de la canción, que será estrenado el sábado, presenta a Bunbury acompañado de los músicos con los que grabó su álbum y a la vez la historia de una pareja.

“Es una pareja muy radical que vive la música de una forma muy extrema”, dijo el músico, quien publicará el 15 de marzo su segundo libro de poesía titulado “MicroDosis” inspirado en su experiencia con el consumo de la psilocibina, una sustancia alucinógena que se obtiene de ciertos tipos de hongos propios de Sudamérica, México y Estados Unidos.