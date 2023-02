Elenco de “Everything” celebra triunfo en los SAG

LOS ANGELES (AP) — De pronto, estaban en todas partes al mismo tiempo.

Después de reclamar el mayor triunfo de una temporada de premios que ha estado llena de ellos — el Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla a mejor elenco acompañado de tres premios individuales en los SAG — el elenco de “Everything Everywhere All at Once” iba a salir tras bambalinas a través de la cocina en el hotel Fairmont Century Plaza en Los Angeles hacia una zona donde una multitud de cámaras esperaba a los ganadores.