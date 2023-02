Bad Bunny hace bailar a los Grammy

LOS ANGELES (AP) — Beyoncé empató al fallecido Georg Solti como los dos artistas más galardonados de la historia de los Grammy al ganar su tercer premio el domingo.

La superestrella tiene ahora 31 Grammy y está a un paso de convertirse en la artista más premiada por la Academia de la Grabación. Ganó el premio a mejor grabación de dance o música electrónica por “Break My Soul”, mejor interpretación tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y canción R&B por “Cuff It”, que compuso junto con The-Dream, Nile Rodgers y Raphael Saadiq.