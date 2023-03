Asiáticos en EEUU viven triunfo de Yeoh y Quan en los Oscar

LOS ANGELES (AP) — Edward Dion Fariñas ve los Premios de la Academia todos los años, pero el filipino-estadounidense no esperaba tener una reacción tan visceral cuando escuchó el anuncio de los premios de Ke Huy Quan y Michelle Yeoh.

“Me salió un chillido que no esperaba”, dijo Fariñas, quien vio la gala el domingo desde su casa en Austin, Texas, acompañado de repostería con la temática de “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”) de una panadería local propiedad de asiáticos estadounidenses.