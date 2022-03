Movies US charts:

1. House of Gucci

2. Dune

3. Ghostbusters: Afterlife

4. American Underdog

5. The King’s Man

6. King Richard

7. No Time to Die

8. Sing 2

9. The Lost Leonardo

10. Venom: Let There Be Carnage

Movies US charts - Independent:

1. The Lost Leonardo

2. The 355

3. The Desperate Hour

4. Old Henry

5. Clean

6. Belfast

7. Last Looks

8. The Green Knight

9. C’mon C’mon

10. Last Survivors