The Weeknd recibe 16 nominaciones a los Premios Billboard

NUEVA YORK (AP) — The Weeknd fue desairado por los Grammy, pero es el máximo nominado a los Premios Billboard de la Música 2021, donde los raperos Pop Smoke y Juice WRLD obtuvieron múltiples candidaturas póstumas y el desacreditado cantante country Morgan Wallen recibió seis nominaciones.

En los apartados de música latina, Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna competirán por el premio al mejor artista latino, mientras que Bad Bunny, J Balvin y Ozuna se medirán también por el de mejor artista latino masculino. El premio a la mejor artista latina femenina se lo disputarán Becky G, Karol G y Rosalía. Y el de mejor dúo o grupo latino entre la Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armado y Los Dos Carnales.

The Weeknd, Juice WRLD y Pop Smoke, el tercero más nominado de este año, se medirán por el honor al artista del año con Taylor Swift y Drake, el cantante más laureado en la historia de estos galardones. La ceremonia de los Premios Billboard se transmitirá en vivo el 23 de mayo.

The Weeknd recibió 16 nominaciones, incluyendo a mejor artista masculino, mejor artista de R&B, mejor álbum Billboard 200 por “After Hours” y mejor canción Hot 100 por “Blinding Lights”, el tema No. 1 del año pasado. DaBaby — gracias a su éxito “Rockstar” y su aparición como invitado en “What’s Poppin” de Jack Harlow — le sigue con 11 menciones, y competirá consigo mismo en apartados como mejor canción de rap; mejor canción, streaming; y mejor colaboración.

Pop Smoke, con 10 nominaciones, murió en febrero a los 20 años mientras sus canciones y mixtapes comenzaban a aparecer en las listas de popularidad de pop y rap. Su álbum debut oficial, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”, fue lanzado en julio y dominó las listas y los servicios de streaming con canciones certificadas platino como “For the Night”, “What You Know About Love” y “Dior”, que estuvo nominada a un Grammy este año. Sus nominaciones al Billboard incluyen mejor artista nuevo, mejor artista masculino, mejor artista de rap y mejor álbum Billboard 200.

Juice WRLD falleció en diciembre de 2019 a los 21 años. Su álbum póstumo “Legends Never Die” salió una semana después del de Pop Smoke y tuvo varios temas en las listas de Billboard. Fue el mejor debut póstumo en 23 años, desde los lanzamientos de Tupac y Notorious B.I.G. de 1997. Sus siete candidaturas al Billboard incluyen mejor artista masculino, mejor artista de rap y mejor álbum Billboard 200.

Otros que compiten con The Weeknd, Pop Smoke y Juice WRLD por el premio al mejor álbum son Lil Baby con “My Turn” y Swift con “folklore”, que el mes pasado le mereció a la cantautora su tercer Grammy al álbum del año.

Morgan Wallen fue vetado a los Premios de la Academia de la Música Country tras ser grabado en cámara usando un insulto racial a principios de año, pero es uno de los principales contendientes en los Billboard. Sus seis nominaciones incluyen mejor artista country y mejor álbum country por “Dangerous: The Double Album”, que actualmente está de tercero en las listas de popularidad y continúa vendiéndose pese al momento de crisis de Wallen. El cantante incluso recibió dos nominaciones a mejor canción country, por “Chasin’ You” y “More Than My Hometown”.

Wallen compite en los Billboard porque las candidaturas se basan en ventas de discos y ventas digitales, streaming, difusión radial y desempeño en redes sociales, y “no son elegidas por un comité votante o miembros de una organización, dijo dick clark productions. Los productores indicaron que, aunque Wallen es un múltiple nominado, no permitirán que participe en el espectáculo.

Para esta edición de los Billboard se tomaron en cuenta las listas de popularidad del 21 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2021. Dos de las 51 categorías son elegidas por votación de los fans, incluyendo mejor colaboración y mejor artista social, que este año dominan los artistas asiáticos. Los candidatos incluyen a los grupos de K-pop BTS, BLACKPINK y Seventeen; la banda filipina de chicos SB19; y Ariana Grande.

Chris Brown, Megan Thee Stallion, Doja Cat y Justin Bieber están entre otros artistas con múltiples nominaciones.