"Shang-Chi" de Marvel busca cambiar estereotipos asiáticos

LOS ANGELES (AP) — Al igual que muchos actores asiáticos, Simu Liu ha interpretado al hombre anónimo que practica artes marciales pero que inevitablemente pierde ante un hombre blanco con más habilidades. Ese fue uno de sus primeros trabajos de acrobacia.

“Sí, tomé mi cheque y me fui a casa. No me quejé realmente”, dijo el actor chino-canadiense. “Pero entonces ves el panorama general y las oportunidades que están disponibles para los artistas asiáticos. Ves que, sí, después de cierto punto, realmente no hay una mayor representación”.