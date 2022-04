Sergio Vallín de Maná tiene su propia guitarra Gibson

MIAMI (AP) — De niño Sergio Vallín, el guitarrista de Maná, soñaba con tener una Gibson, pero para él eran imposibles de costear. Después de cuatro décadas de carrera que lo llevaron a la fama con la banda mexicana, se ha convertido en el primer artista latino con una Les Paul Goldtop nombrada en su honor y realizada con un diseño especial.

“No lo puedo creer. Me siento honrado, bendecido y también con una responsabilidad. Lo único que quiero y espero es que el que tenga esta guitarra se sienta feliz”, expresó Vallín en una entrevista reciente con The Associated Press. “Esta guitarra es una extensión de mis manos y de mi alma”, agregó el músico de 49 años, mientras sostenía el instrumento en los estudios de Gibson en Miami.