Rihanna quiere animar al mundo con desfile de modas

NUEVA YORK (AP) — Con la ayuda de Lizzo, Travis Scott, Rosalía y algunos de los nombres más conocidos de la moda, Rihanna dijo que decidió seguir adelante con un desfile de lencería de Savage X Fenty en formato digital para ofrecerle algo bueno a un mundo aquejado de problemas.

“Hay muchas cosas pasando en el mundo en este momento y me siento cercana a todo eso”, dijo la cantante e ícono de la moda a The Associated Press durante una ronda de entrevistas reciente. “La gente necesita un poco de esperanza, un poco de felicidad, y podemos poner una gran sonrisa en su rostro y darles un poco de diversión mientras están varados en casa”.

El desfile de Savage X Fenty Vol. 2, con números musicales que acompañan a las modelos, se filmó en septiembre en Los Angeles y se estrena el viernes en exclusiva por Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios. Es la segunda presentación de la línea en el servicio de streaming.

Desde que lanzó Savage X Fenty en 2018 con una serie de desfiles deslumbrantes ante un gran público, Rihanna ha construido una buena reputación para la empresa.

Por primera vez hay diseños para caballero, gracias a la participación de Christian Combs en el desfile del año pasado con una gran cadena brillante en el cuello, el pecho desnudo y ropa interior deportiva mientras una voz sensual decía: “Sucio. Malo. Sucio. Malo”.

Combs diseñó boxers dignos de todos los géneros para usar con pijamas y calzones en estambre y satén para la colección otoño 2020, todas a la venta a partir del viernes en Amazon Fashion y SavageX.com.

“No quería que esto fuera una situación tipo ‘los boxers son para hombre’ y que después tuviéramos que hacer una versión femenina”, dijo Rihanna, con un atuendo de cuero negro escotado, medias de red y grandes cruces en el cuello. “Me encanta hacer calzones tipo boxer y cuando lo vi usarlos en el show el año pasado, mucha gente se emocionó, nuestros clientes estaban emocionados”.

Rihanna ha demostrado su compromiso con la inclusión al usar para Savage X Fenty modelos en una variedad de tallas, formas y tonos de piel. Desde el comienzo, la línea ha ofrecido sostenes de la talla 32A a la 42H y las pantaletas y pijamas de la XCH a la 3X.

Además de las contribuciones de Combs, los modelos de su tercer desfile de Savage X Fenty incluyen diseños de la propia Rihanna bordados en algunas piezas, junto con lencería de encaje con diseños de grandes flores y colores brillantes con siluetas y estilos que para usarse del día a la noche.

Otro de sus invitados fue Bad Bunny, y entre las modelos estuvo la amiga de Rihanna Cara Delevingne, Bella Hadid, Big Sean, Normani e Irina Shayk.

Al igual que con Savage X Fenty, Rihanna dejó en claro que acogía la diversidad en 2017 cuando lanzó la línea de maquillaje Fenty Beauty con 40 tonos de base mate, del blanco más blanco al café más oscuro. La empresa ha sido bastante exitosa y sus productos se han ampliado para incluir una línea para el cuidado de la piel, Fenty Skin.

Rihanna también ha estado ocupada presentando piezas de lujo de Fenty para LVMH.

Savage X Fenty, dijo Rihanna, es “uno de esos espacios” donde “la inclusión es parte de la marca, siempre”. Mientras el movimiento Black Lives Matter y la lucha por la justicia social continúan en Estados Unidos y el mundo, Rihanna dijo que seguirá con este compromiso.

“No creemos en la división, no creemos en excluir a nadie”, dijo. “Ese ha sido nuestro mensaje desde el primer día y no va a cambiar ahora porque todos estén teniendo esa reflexión”.

“Comenzamos esta empresa sobre los hombros de una mujer negra”, agregó.