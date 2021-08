Padma Lakshmi cocina libro infantil con Juana Martinez-Neal

NUEVA YORK (AP) — Neela es una niña a la que le encanta cocinar con su mamá. El sábado es su día favorito de la semana. Es cuando van juntas al mercado verde.

Así comienza el encantador debut de Padma Lakshmi en el mundo de la literatura infantil, “Tomatoes for Neela”, que mezcla los recuerdos de la autora de la cocina familiar con consejos prácticos sobre comida, un guiño a los trabajadores agrícolas e incluso un par de recetas. El libro fue ilustrado por la escritora e ilustradora peruana-estadounidense Juana Martinez-Neal.

“Es sólo una pequeña historia personal que se centra en una joven madre soltera que también es escritora de recetas como yo”, dice Lakshmi, presentadora de los programas televisivos “Top Chef” de Bravo y “Taste the Nation” de Hulu. “Se trata realmente de enseñar a los niños a cocinar desde temprana edad, a respetar a la madre naturaleza y a comer cuando las cosas están en temporada”.

Neela y su mamá preparan una salsa con tomates comprados en el mercado verde y hacen suficiente para envasar en frascos para el invierno, cuando podrán compartirla con la abuela que llegará de India de visita. Mientras tanto, la abuela las mira desde fotografías enmarcadas, presente en espíritu. Neela apunta cuidadosamente todas las recetas.

También hay una lección sobre la historia del tomate en la que Neela discute el origen de la fruta en América Latina y cuenta que algunas culturas de hecho le temían. Aprende que los distintos tipos de tomate, como los reliquia o los cherry, son buenos para ciertos platillos, y utiliza tomates ciruela para hacer su salsa porque tienen menos semillas.

“A través de la comida, mi abuela y mi madre me enseñaron mucho de la vida y la cultura y de cómo ser una persona en el mundo. Por eso espero, con este libro, poder alentar a las familias a cocinar juntas activamente, a valorar las recetas que han estado preparando para sus reuniones familiares y también a recordar a todas las personas diferentes que nos traen la comida y ser conscientes de nuestro medio ambiente”, dijo Lakshmi.

Las palabras cobran vida con el hermoso arte de Martinez-Neal, galardonada con un premio Caldecott Honor por “Alma and How She Got Her Name” (“Alma y cómo obtuvo su nombre”). Lakshmi compartió con ella un archivo digital de fotos familiares para ayudar a que Neela y su madre se parecieran a la autora y su hija, mientras que Martinez-Neal aprovechó sus propios recuerdos de ir a los mercados de Perú en busca de productos frescos para recrear un bullicioso mercado verde.

Sus imágenes están llenas de vida, textura y movimiento, lo que le da al lector la sensación de una cocina ocupada llena de amor, con olores cálidos y los brazaletes de mamá creando un ritmo suave mientras rebana alimentos.

“Podría sentirse como algo muy plano y bidimensional, pero tratamos de llevarlo a una experiencia sensorial completa: tenemos sonido, tenemos gusto. Tenemos la sensación de todo”, dijo Martinez-Neal.

La idea de incluir a los trabajadores agrícolas en la historia fue de Martínez-Neal. “Es muy fácil olvidar quién está haciendo ese trabajo”, dijo la ilustradora. A Lakshmi le encantó, y agregó contexto y material de referencia sobre los trabajadores agrícolas al final del libro.

“No solemos considerar las muchas manos que tienen un impacto en nuestra dieta, en nuestra vida diaria. Y lo que nos ha demostrado la pandemia es lo valiosos que son todos los integrantes de la cadena alimentaria y cómo deben valorarse”, dijo Lakshmi.

El germen del libro surgió cuando la hija de Lakshmi en la vida real, Krishna, llegó a casa hace varios años con antojo de comer granada. Era verano y su madre le explicó que las granadas crecen en el otoño. Lo que estaba en temporada ahora eran los tomates.

“Quería hablar de cuándo crecían las frutas y verduras en temporada porque, si eres un niño y todo está disponible para ti todo el tiempo, no tienes manera de saber por qué deberíamos comer ciertas cosas en un momento determinado”, explicó. “La madre naturaleza tiene un plan con el que debemos vivir en armonía”.

En la última página, Lakshmi le dedica el libro a su hija “que le da sentido a todo”, un agradecimiento apropiado para el trabajo de dos artistas que celebran a sus familias a través de la comida.

“Es un libro enormemente autobiográfico”, dijo Lakshmi. “No soy autora de libros infantiles. No tengo experiencia escribiendo para esta audiencia más allá de simplemente inventar cuentos a la hora de dormir para mi propia hija. Así que necesitaba escribir sobre algo que sabía”.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.