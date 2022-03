Nervioso y emocionado, Yatra vive su momento Oscar

Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

LOS ÁNGELES (AP) — Mientras se prepara para cantar “Dos oruguitas” este fin de semana en los Oscar, Sebastián Yatra se expresó emocionado de que otro tema de “Encanto” también forme parte de la magna gala de Hollywood.

Los productores de la ceremonia anunciaron el jueves por la tarde que “We Don’t Talk About Bruno” ("No se habla de Bruno" en su versión en español) será interpretada por primera vez en vivo en la ceremonia del domingo, pese a no haber sido nominada a mejor canción original. La cantarán los miembros del elenco en inglés Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, acompañados por las estrellas de la música latina Becky G y Luis Fonsi.