LOS ÁNGELES (AP) — Curiosamente, Helen Mirren está ausente de la franquicia de películas de Harry Potter que resultó una gran fuente de empleo para los grandes actores de Gran Bretaña. Pero la actriz laureada con los premios Oscar, Emmy y Tony encontró su propio camino a este mundo mágico.

La Dama Helen, como es debidamente llamada, hace su debut como presentadora de concursos con “Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses”, una serie semanal de cuatro partes que se estrena el domingo a las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT del lunes) en las cadenas TBS y Cartoon Network.

En el primer episodio, concursantes que representan las casas Gryffindor y Hufflepuff deben responder preguntas de trivia sobre las novelas de J.K. Rowling llevadas al cine en un intento por reclamar un trofeo y premios de campeonato.

A Mirren no le preocupa ser novata como maestra de ceremonias de un programa de juegos.

“Ciertamente puedo interpretar a una anfitriona estricta”, dijo la actriz de manera jocosa.

Su disposición para asumir algo diferente no debería sorprendernos. Mirren es famosa por sus papeles reales, incluyendo en “The Queen” (“La reina”), la miniserie “Elizabeth I” y “Catherine the Great” (“Catalina la Grande”), pero sus diversos créditos también incluyen la serie de películas de acción “The Fast & the Furious” (“Rápido y furioso”).

También está por volver a un proyecto basado en cómics: en “Shazam! Fury of the Gods”, interpreta a una diosa mitológica. Su bautismo en el género llegó con la película “RED” y su secuela.

En una entrevista con The Associated Press, Mirren habló sobre su admiración por el canon de Potter, los atuendos que usa en el programa y el vínculo femenino en el set de su película basada en DC Comics. Las declaraciones fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Ha tenido una carrera ecléctica como actriz y ahora suma a su currículum su primer programa de juegos.

MIRREN: Absolutamente, por eso me apunté. Siempre estoy dispuesta a vivir una pequeña aventura. Además, es un tema maravilloso y en un gran momento, el 20mo aniversario (de la primera película de Potter, “The Sorcerer’s Stone”, o “La piedra filosofal”). Y el mismo hecho de que nunca trabajé en ninguna película de Harry Potter, para mi disgusto, debo agregar. Fue una gran manera de poder participar en este el fenómeno extraordinario que es Harry Potter.

AP: ¿Es admiradora de esta historia?

MIRREN: Lo que recuerdo muy claramente es cuando el mundo de Harry Potter comenzó a surgir. Lo más mágico fue la forma en que los libros se pasaban de mano en mano entre los niños, y los adultos como que no sabían nada al respecto. No es como si se hubiera publicado con gran fanfarria. Muchas de las personas que competirán (en el programa) tendrán 20, 30 y 40 años, pero tendrán experiencia previa con Harry Potter de cuando eran niños.

AP: ¿Ha visto algún programa de competencia en busca de información para ser anfitriona?

MIRREN: Pensaba simplemente improvisar y ser lo más natural posible. En lo personal, estoy muy emocionada de hacer esto, así que espero poder comunicarlo. Probablemente esté tan nerviosa como los propios concursantes, y trate de ocultarlo.

AP: No interpreta un papel con un vestuario dictado por un personaje, pero ¿buscó algún estilo o look particular?

MIRREN: Esa es una pregunta interesante. El decorado, como verán, es extraordinario, han construido un mundo hermoso de Harry Potter. Así que quería que mi ropa reflejara una ligera sensación de vestuario. Y de alguna manera, estoy interpretando una especie de personaje. Entonces sí, quería que tuviera una sensación de vestuario. Tiene un ligero estilo vintage y un sentido de pertenencia a ese mundo.

AP: En la secuela de “Shazam!” (“¡Shazam!”), interpreta a Hespera, hija de Atlas. ¿Es una heroína o una villana?

MIRREN: No voy a responder eso. Van a tener que comprobarlo por sí mismos. Soy parte de un grupo de tres diosas: Lucy Liu como Kalypso y la tercera diosa interpretada por Rachel Zegler (la actriz debutante de “West Side Story” de Steven Spielberg), quien será una gran estrella en muy poco tiempo. Así que somos las tres juntas, y esa fue realmente una gran experiencia porque muy pocas veces puedes pasar una película completa con otras dos mujeres. Muy a menudo eres la única mujer en el reparto. Aquí éramos un trío, y eso fue genial. Me encantó.