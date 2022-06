This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— Los multiversos están de moda. Tras su estreno en los cines en mayo, “Doctor Strange and the Multiverse of Madness” ("Doctor Strange en el multiverso de la locura") llega el miércoles a Disney+. En esta cinta, Benedict Cumberbatch retoma el personaje de Marvel de las artes místicas y lidia con algunas de las consecuencias de los sucesos recientes en el MCU, particularmente con respecto a Wanda Maximoff (Elizbeth Olsen). Dirigida por Sam Raimi, la película presenta algunas de las características de la comedia de terror del realizador de “Evil Dead” ("El despertar del diablo"). En su reseña, la crítica de cine de AP Lindsey Bahr dijo que todos los malabarismos de la trama “se sienten un poco como si una rueda girara”. Pero “Doctor Strange” no es la única película de multiversos disponible en casa en este momento. Uno de los grandes éxitos del año, la brillante licuadora existencial “Everything Everywhere All at Once” ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), protagonizada por Michelle Yeoh, está actualmente disponible para alquiler digital.

— En otro universo, “The Man From Toronto” ("El hombre de Toronto") habría sido estrenada en cines por Sony Pictures. Pero la comedia de acción protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson se pospuso durante la pandemia y se vendió a Netflix, donde se estrena el viernes 24 de junio. Patrick Hughes, quien dirigió “The Hitman’s Bodyguard” ("Duro de cuidar"), dirige la comedia de amigos con Hart como un tipo normal que entra en la vida del asesino a sueldo interpretado por Harrelson cuando reservan por error en el mismo Airbnb.

— Si no la has visto aún, “RRR”, posiblemente la película del verano, está disponible en Netflix, donde la sensación internacional se clasifica regularmente entre las películas más vistas del servicio de streaming. El éxito de taquilla indio, dirigido por S. S. Rajamouli, es un espectáculo de tres horas en telugu ambientado en la India colonial de la década de 1920 sobre un par de revolucionarios (interpretados por Ram Charan y N.T. Rama Rao Jr.) que se unen en una extravagante misión de rescate con algunas escenas de acción verdaderamente alucinantes. Las alturas vertiginosas y extravagantes de “RRR” superan con creces el brío de la mayoría de las cintas de Hollywood.

— Jake Coyle

MÚSICA

— La nueva y genial rockera Soccer Mommy está de regreso con “Sometimes, Forever”, un álbum de rarezas y extraña genialidad. Sophie Allison, la compositora principal, ha unido fuerzas con el productor Daniel Lopatin de Oneohtrix Point Never para un álbum con canciones llenas de capas y texturas. “Shotgun”, el sencillo principal, es un tema de amor propulsor y brillante para una pareja que solo tiene a mano helado y cerveza fría. “Las únicas cosas que realmente necesitamos”, canta la artista. Salud por eso.

— French Montana celebra su sexto álbum de estudio, “Montega”. Su primer sencillo, “Alcatraz”, menciona a J.Lo, Kay Flock, Joe Rogan, Dr. Dre, James Harden, Nelly, DaBaby, Steve Jobs y Yo Gotti. El último álbum de estudio de French Montana, “They Got Amnesia”, alcanzó el puesto 23 de la lista de Billboard US Top R&B/Hip-Hop Album y el puesto 59 en la lista Billboard 200 en Estados Unidos. French Montana espera mejorar eso con sencillos como “Drive By” con Baby Face Ray y “Blue Chills”, en la que canta: “La versión de mí en tu mente no es mi responsabilidad”.

— El astro del country Luke Combs lanza su nuevo álbum, “Growin’ Up”, el viernes 24 de junio, que comienza con el lamento arrepentido “Tomorrow Me”, sobre un amante algo preocupado a la mañana siguiente por lo que sucederá esa noche. Producido por Combs, Chip Matthews y Jonathan Singleton, “Growin’ Up” es el tercer álbum de estudio de Combs después de “What You See is What You Get” y “This One’s For You” de 2019. El nuevo disco consta de 12 canciones, incluyendo el actual sencillo “Doin’ This”, una dulce oda a los músicos que no trabajan por la fama o la fortuna.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Mark Twain, conoce a Jon Stewart. El exconductor de “Daily Show”, tábano político y activista recibe el Premio Mark Twain de Humor Estadounidense del Centro Kennedy en una transmisión especial el martes por PBS. Dave Chappelle, Stephen Colbert y John Oliver se encuentran entre los compañeros que lo saludan en la ceremonia pregrabada, mientras que Bruce Springsteen ofrece un tributo musical. Hay muchos chistes y comentarios cariñosos sobre Stewart, junto con reflexiones sobre sus contribuciones. Chappelle le dice: “Es un milagro verte trabajar. Eres una cura para lo que aqueja a este país”.

— En “Gordita Chronicles”, la búsqueda del sueño americano no es tan soñadora para una joven desarraigada de Santo Domingo por el traslado laboral de su padre a Miami en la década de 1980. La comedia de 10 episodios sobre el paso a la adultez, que se estrena en su totalidad el jueves en HBO Max, es protagonizada por Olivia Goncalves como Cucu “Gordita” Castelli, con Juan Javier Cárdenas y Diana-Maria Riva como sus padres y Savannah Nicole Ruiz como su hermana mayor. Eva Longoria dirigió el episodio piloto y es productora ejecutiva de la serie.

— La llamada temporada de premios es interminable, como lo atestiguan los Emmy Diurnos y los BET. Los nominados a los Emmy Diurnos, que se transmitirán el viernes 24 de junio por CBS, incluyen los dramas “The Bold and the Beautiful” y “Days of Our Lives”. Los conductores de la ceremonia serán Kevin Frazier y Nischelle Turner de “Entertainment Tonight”, y Tamron Hall, Natalie Morales y Jerry O’Connell estarán entre los presentadores. Los principales nominados a los Premios BET 2022 (domingo 26 de junio) incluyen a Doja Cat, Ari Lennox y Drake. Taraji P. Henson será la conductora de la ceremonia, que reconoce los logros de la comunidad negra en la música, la televisión, el cine y el deporte. Sean “Diddy” Combs recibirá un premio a la trayectoria.

— Lynn Elber