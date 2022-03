Luis Fonsi colorea lienzo pop en "Ley de gravedad"

NUEVA YORK (AP) — Luis Fonsi se sintió como un pintor a la hora de crear “Ley de gravedad”, su décimo álbum de estudio, para el cual se aseguró de encontrar un “balance de colores” y matices en 16 canciones pop que van de “baladones” clásicos como “Equivocada” a temas mid-tempo como “Vacaciones” y su tema más discotequero, el recién lanzado “Dolce”.

“Eso es lo bonito de armar el álbum, que mientras voy escribiendo las canciones de repente digo, ‘uy, me hace falta algo más romántico, me hace falta algo más rítmico, o algo rítmico pero que sea diferente, que no suene a esta porque no quiero que se parezcan’. Uno trata de tener un álbum que uno pueda escuchar de principio a fin. Que sea como un viaje de la canción número 1 a la 16”, dijo Fonsi el jueves en una entrevista con The Associated Press desde Miami.