Los Stones se unen a concierto del sábado contra COVID-19

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 4 de abril de 2016 los miembros de The Rolling Stones, de izquierda a derecha, Charlie Watts, Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richard en un recorrido previo a la inauguración de Rolling Stones Exhibitionism en Londres. Los Rolling Stones acompañarán a Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish el sábado en el especial "One World: Together At Home" que se transmitirá simultáneamente por ABC, NBC, CBS, iHeartMedia y Bell Media. (Foto Joel Ryan/Invision/AP, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Los Rolling Stones acompañarán el sábado a Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish en el especial “One World: Together At Home”, dirigido a luchar la pandemia del coronavirus.

La organización Global Citizen anunció el viernes la incorporación de los Stones al evento televisivo que se transmitirá a partir de las 8 p.m. (hora del este) simultáneamente por ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia y Bell Media.

El concierto curado por Gaga apoya a la Organización Mundial de la Salud e incluirá participaciones de Oprah Winfrey, Taylor Swift, Elton John, Jennifer López, David y Victoria Beckham, Alicia Keys, Ellen DeGeneres, Pharrell Williams, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay, Celine Dion, Lizzo, J Balvin y Andrea Bocelli.

Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel serán los presentadores del especial, que también servirá para dar apoyo a quienes padecen el virus y celebrará a los trabajadores de la salud que combaten la enfermedad.

Previo a “One World: Together At Home”, habrá un evento por streaming de seis horas desde las 2 p.m. (hora del este) en honor a los trabajadores de la salud que se transmitirá por YouTube, Apple, Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas, y contará con la participación de Samuel L. Jackson, John Legend, Annie Lennox, Common, Heidi Klum, Jack Black, Sarah Jessica Parker, Jacky Cheung, Kesha, Jennifer Hudson, Michael Bublé, Juanes y The Killers.