Lisa Marie Presley será enterrada en Graceland junto a hijo

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Lisa Marie Presley será enterrada en Graceland, la famosa mansión de Elvis Presley que el viernes se convirtió en un punto de reunión para los fans conmovidos por la muerte de la hija del rey del rock and roll ocurrida un día antes.

Los restos de la cantautora permanecerán junto a los de su hijo, Benjamin Keough, quien murió en 2020, dijo un representante de la actriz Riley Keough, hija de Lisa Marie. Elvis y otros miembros de la familia Presley también están enterrados en Graceland.

Los admiradores rindieron homenaje a las puertas de Graceland el viernes y escribieron mensajes sobre la pared de piedra, dejaron flores y compartieron memorias sobre la única descendiente de Elvis Presley, quien era uno de los últimos vínculos vivos con el ícono cuya influencia todavía resuena en la cultura pop a más de 45 años de su propia muerte repentina.

Lisa Marie Presley, de 54 años, falleció el jueves, horas después de ser hospitalizada por una emergencia médica.

Tuvo su propia carrera como cantautora y no vivió en Memphis, donde nació. Pero solía hacer viajes a la ciudad para conmemorar las fechas de nacimiento y muerte de su padre, que sorprendió al mundo cuando fue encontrado muerto en Graceland a los 42 años el 16 de agosto de 1977. Lisa Marie estuvo en Memphis apenas el domingo pasado, en el que habría sido el cumpleaños 88 de su padre.

Angela Ferraro fue una de las admiradoras que estuvieron el jueves por la noche en Graceland, donde los árboles del jardín frontal estaban adornados con luces verdes y rojas. Los asistentes se tomaban fotos y dejaban flores, en la entrada frontal, a pesar de lo frío y ventoso de la noche.

Ferraro y su prometido manejaron 25 minutos de Olive Branch, Mississippi, para rendir homenaje. Ferraro dijo que era admiradora de la música de Elvis y de la de Lisa Marie — la pareja escuchaba “Lights Out” de Lisa Marie en la vía al norte de Graceland.

“Elvis murió joven y ella también. Y su hijo, su muerte fue muy trágica también”, dijo Ferraro, de 32 años, acerca del suicidio de Benjamin Keough, a los 27 años. “Es difícil y devastador”.

Lisa Marie se convirtió en la única heredera del Fondo Elvis Presley, que — junto con Elvis Presley Enterprises — administraba Graceland y otros bienes hasta que ella vendió su parte mayoritaria en 2005. Lisa Marie conservó la propiedad de la mansión, los 13 acres (5,2 hectáreas) alrededor y los objetos dentro de la casa.

Un representante de Elvis Presley Enterprises dijo a The Associated Press que la mansión está en un fideicomiso que será para el beneficio de los descendientes de Lisa Marie, a quien le sobreviven tres hijas. El representante no tenía detalles sobre cuándo se hará el funeral o el entierro.

Lisa Marie tenía 9 años cuando murió su padre. Se estaba quedando en Graceland en ese entonces y recodaba que él le dio un beso de buenas noches antes de morir. La siguiente vez que lo vio, él estaba recostado bocabajo en el baño.

“Simplemente tenía un presentimiento”, dijo a Rolling Stone en 2003. “Él no estaba bien. Todo lo que sé es que yo tenía ese presentimiento, y ocurrió. Estaba obsesionada con la muerte a una edad muy temprana”.

Lisa Marie visitó Graceland en 2012 para asistir a la inauguración de una exposición, “Elvis Through His Daughter’s Eyes” (Elvis a través de los ojos de su hija) un recorrido personal que incluía sus zapatos de bebé, su primer tocadiscos y un pequeño abrigo de piel blanco. Lisa Marie nació exactamente nueve meses después de la boda de Elvis y Priscilla Presley, su llegada fue noticia internacional.

Durante una entrevista con AP en esa inauguración, ella sonrió al recordar el tiempo que pasó con su padre. Dijo que uno de sus objetos favoritos era la llave que se usaba para operar un carrito de golf porque le hacía recordar cuando ella estaba sola con su padre e iban montados en el carrito recorriendo el barrio.

“Esa era mi vida”, dijo. “La llevaba a todas partes. Nunca estaba lejos de mí, siempre estaba en mí cuando eran niña. No la había visto en 35 años”.

El jueves Sancelle Vance, de 50 años, había hecho un recorrido por Graceland, que incluía una parada por los viejos columpios de Lisa Marie y la tumba de su hijo.

Cerca de una hora y media después, Vance escuchó sobre la muerte de Lisa Marie; el ánimo en The Guest House at Graceland, el hotel en el que se hospedó, se volvió sombrío. Vance, quien decidió hacer una parada por Memphis al mudarse de Mississippi a California, dijo que fue “surrealista”, que estuviera en Graceland el día de la muerte de Lisa Marie.

Kristen Sainato y su esposo visitaban Memphis desde Cleveland cuando se enteraron de la muerte de Lisa Marie el jueves. Sainato llevaba una chaqueta negra que remitía a Elvis y recordó a Lisa Marie en una celebración del cumpleaños de su padre. Sainato colocó un ramo de flores en la puerta frontal de Graceland, donde uno de los aviones lleva el nombre de Lisa Marie.

“Estas son para Lisa”, dijo.

Sainato destacó que Lisa Marie era uno de los últimos vínculos con su famoso padre.

“Todos están impactados por esto. ¿Por qué?, ¿por qué tenía que ocurrir esto?”, dijo Sainato secándose las lágrimas de los ojos de pie frente a la pared de piedra que rodea la casa convertida en museo. “Ella se merecía una larga vida feliz”.