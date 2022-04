"Lado A Lado B": Víctor Manuelle une sus dos lados salseros

MIAMI (AP) — Víctor Manuelle quiere permanecer vigente y que el ritmo de la salsa viva eternamente. Por eso, en un solo disco, se propuso complacer a un público joven con canciones más contemporáneas y también a salseros tradicionales que lo siguen desde hace décadas.

“Quise hacer esa combinación para demostrar las dos facetas de Víctor Manuelle: cómo me desenvuelvo en el lado moderno y cómo me desenvuelvo en el lado tradicional”, dijo el cantante y compositor neoyorquino de origen puertorriqueño en una entrevista reciente con The Associated Press en Miami. “Aquí me permite demostrar las dos caras de la moneda”.