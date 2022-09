James Cameron charla sobre el regreso de “Avatar”

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate

NUEVA YORK (AP) — Trece años después de que James Cameron abriera las puertas del mundo de “Avatar”, la exuberante y distante luna de Pandora está finalmente orbitando una vez más.

El complejo industrial de “Avatar” ha estado funcionando a toda marcha por un tiempo; la producción de la secuela próxima a estrenarse, “Avatar: The Way of Water”, comenzó en 2017. Pero después de media década de cambios de fecha, la épica de ciencia ficción preparará el terreno llevando el público de vuelta a la tierra de los Na’vi en 3D.

Pero incluso para el cineasta visionario de “Titanic” y “Terminator”, el relanzamiento de “Avatar” es, como dijo Cameron, en una entrevista reciente desde Wellington, Nueva Zelandia, “una gran apuesta”. Una tercera película de “Avatar” está en postproducción, y ya comenzó la producción de la cuarta. El récord de 2.800 millones de dólares en taquilla que “Avatar” sumó hizo que las próximas películas de “Avatar” no parecieran tan arriesgadas de producir. Pero muchas cosas han cambiado desde el estreno de la original, cuando Netflix rentaba DVDs por correo y Cameron trabajaba para 20th Century Fox.

Para abrir el apetito de los cinéfilos antes del estreno del 16 de diciembre de “Avatar: The Way of Water”, que tiene una duración de tres horas, y recordarles un mundo del que quizá se hayan distanciado, Walt Disney Co. estrenará el viernes “Avatar” en una versión remasterizada en 4K, HDR que según el director “se ve mejor que nunca”.

Es un primer tiempo en un plan ambicioso de Cameron para crear una gran saga de ciencia ficción y una experiencia cinematográfica “que sencillamente no puedes tener en casa”, como dice. En un receso en medio de todas sus actividades relacionadas con “Avatar”, Cameron habló sobre volver a ver la original, sus expectativas sobre “The Way of Water” y por qué estuvo a punto de abandonar “Avatar”.

Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: ¿No le parece que “Avatar” fue hace mucho tiempo?

CAMERON: Por momentos se siente como si fuera ayer y obviamente se siente como si fuera más de una década en otros momentos. El tiempo ha pasado rápidamente. He estado haciendo todo tipo de cosas interesantes. Investigación en las profundidades del océano. Construyendo submarinos. Escribiendo cuatro películas épicas. Ahora terminando “Avatar 2” y estamos a la mitad del proceso de la postproducción de “Avatar 3”. Así que “Avatar” nunca ha estado lejos en mi mente. Constantemente regreso a ella. Obviamente lo hice en el proceso de remasterización, haciendo que se vea mejor que nunca. Estoy viviendo en Pandora en este momento.

AP: Cuando volvió a ver “Avatar” ¿cómo le pareció?

CAMERON: Veo mucho trabajo bueno de mucha gente buena, en términos de diseño de producción, efectos visuales, los esfuerzos innovadores que se hicieron en esa época para capturar las actuaciones de los actores y el gran trabajo de los actores. Era difícil cumplir con las expectativas. Habíamos puesto la vara muy alto para nosotros en ese entonces y teníamos que estar a la altura con las nuevas películas. Le recordaba todo el tiempo a nuestro equipo de efectos visuales: “Miren los insectos en el bosque de la primera película. ¡Teníamos insectos mejores!”.

AP: La asistencia a los cines se recuperó este verano, pero ha habido un valle a final que el relanzamiento de “Avatar” podría ayudar a superar. ¿Cómo ve la salud de la asistencia a los cines ahora?

CAMERON: Ha mostrado una resiliencia que creo que no esperábamos. La pandemia asustó a todos bastante rápido. Hubo un periodo en el que básicamente arriesgabas tu vida por ir al cine. Pero la gente lo hizo de todas formas. Ahora sentimos como que hemos pasado el bache o al menos que es un problema que se puede manejar. Estamos viendo una resurgencia en los cines. No estamos igual que antes. El streaming se llevó una parte, la pandemia se llevó otra parte. Estamos probablemente un 20 o 25% por debajo de donde estábamos antes de la pandemia. Creo que será un camino muy largo antes de que volvamos a donde nos encontrábamos antes. A nosotros nos corresponde aumentar al doble el talento artístico.

AP: Con los años algunos han dicho que “Avatar”, a pesar de su posición como la película con mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, no ha penetrado en la cultura de la forma en la que usted esperaría. ¿Le molestan esos argumentos?

CAMERON: Creo que es verdad por una razón en específico, es que no seguimos inmediatamente con otra película en dos o tres años, y otra película en dos o tres años. No jugamos el juego de Marvel. Estamos jugando un juego más largo aquí. “Avatar” no se irá a ninguna parte, simplemente no siguió en una descarga continua para mantenerse en el ojo público y en la consciencia pública, que es lo que tienes que hacer en ese caso. Tras aprender una lección de eso, básicamente diseñamos cuatro secuelas para que, si “Avatar 2” es exitosa, podamos seguir con una cadencia regular, dos años, quizá tres años máximo entre la “3” y la “4”. Estará en la consciencia pública de manera más regular, pero sólo si la gente adopta a “Avatar 2”.

AP: Sus películas han recaudado más de 6.000 millones de dólares. Imagino que no es un cineasta que se pone nervioso antes de estrenar una película.

CAMERON: Claro que sí. Cualquiera que diga que no se pone nervioso antes del estreno de una película es un mentiroso hijo de (grosería).

AP: Y “The Way of Water” es una gran cosa.

CAMERON: Sí, es una gran obra. Es una gran apuesta. Y no sabremos a dónde estamos hasta la segunda o tercera semana. El éxito de la primera película, tuvimos un muy buen comienzo con 75 millones de dólares. Pero los estrenos de ahora superan eso por múltiplos de dos o incluso tres. Incluso si tuviéramos un estreno estelar, realmente no sabremos dónde estamos por un par de semanas porque fueron aquellos que la volvieron a ver en la primera. Era la gente que la quería compartir. Si tenemos esos de nuevo probablemente estaremos en un terreno firme.

AP: Creo que las probabilidades están a su favor.

CAMERON: Nadie lo sabe. El mercado ha cambiado. Veinticinco porciento podría ser nuestro margen completo. Una cosa es generar mucho dinero, otra es realmente hacer ganancias. No vamos a seguir haciendo películas que pierden dinero, incluso si se ven bien y generan mucho dinero. Es una cuestión de esperar a ver. Una situación de lanzarla y ver si la gente la adopta.

AP: “Avatar” tenía un gran subtexto ecológico. En los 13 años desde su estreno muchas cosas han empeorado para el clima y la salud del planeta. ¿Qué tanto de esto estaba en su mente al hacer las secuelas?

CAMERON: Mucho, al grado de que lo pensé a profundidad y hablé con mi esposa sobre si debería dejar de filmar y trabajar en asuntos de sustentabilidad. Pero logramos hacer esto en paralelo con el proceso de filmación. Estamos haciendo todo por los esfuerzos de conservación, no quiero decirlo como un esfuerzo secundario, sino en paralelo. Pongo tanto esfuerzo en eso como en la cinematografía.

Dicho esto, las nuevas películas de “Avatar” no son como un sermoneo sobre el cambio climático o el medioambiente, como tampoco lo fue la primera. La primera era una aventura. Te capturaba al nivel de personaje, al nivel de narración. Creo que el subtexto es una manera práctica de verlo. Está ahí, pero no es lo que impulsa la historia. Y mantuvimos esto en mente con las nuevas películas. Sí, “Avatar: The Way of Water” se trata de los océanos y nuestra relación con los mares y los animales que viven en ella. Pero está impulsada por un personaje.

AP: “Avatar: The Way of Water” traerá de vuelta el 3D e incluirá imágenes con una tasa alta de fotogramas, pero el público tiene opiniones encontradas sobre estos formatos. ¿Cuál cree que ha sido el mayor adelanto tecnológico en los últimos 13 años?

CAMERON: En términos de la presentación, estamos creando un rango altamente dinámico, creo que es muy importante. La proyección es más brillante ahora de lo que era hace una década, lo cual es mucho mejor para el 3D. Usamos formatos con una tasa de fotogramas ridículamente alta en el proceso de crear nuestro 3D porque la gente se vuelve más sensible a los movimientos laterales rápidos. Tu mente es más sensible, así que resolvimos esto aplicando juiciosamente una tasa alta de fotogramas por aquí y por allá en la película. Todo esto para hacer una experiencia visual mejor.

No creo que nadie debería ir a ver una película porque está hecha de cierta manera. Eso es sólo parte de nuestro talento artístico. Creo que las razones para ver esta película son las mismas que para ver la primera. Entras a un mundo. Te sumerges completamente en él. Sientes que te rodea y te conviertes en un habitante, y puedes deambular por ahí. Entras en ese viaje. Claro que en la nueva película es un poco más larga, porque tenemos más personajes y más historia en nuestras manos. Creo que la gente se siente muy atraída por la historia. Cuando tienen un grupo de personajes es como si se involucraran en sus problemas, los siguen por horas a lo largo de muchas horas a lo largo de los años. No me preocupa esa parte.

