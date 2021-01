CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Guaynaa le canta a las señoras norteñas de 37 años en su nuevo sencillo, “Monterrey”.

Y sí, se trata de Monterrey, México, la segunda ciudad más poblada del país, según los datos del censo 2020, famosa por su sector industrial, carne asada y gusto por la cumbia, misma que el artista urbano puertorriqueño incluyó en su tema.

“Monterrey fue el primer sitio donde yo canté en México, mi primera discoteca fue ahí, mi primer festival masivo fue ahí. Ese fue el epicentro de Guaynaa en México”, dijo el rapero puertorriqueño en una entrevista reciente previa al lanzamiento del jueves. “Ahí sucedió todo... Esto básicamente es una dedicatoria y un agradecimiento a todo el apoyo que me ha dado el pueblo mexicano a mi carrera”.

El respectivo video musical, con un estilo muy parecido al de las películas de mediados del siglo XX sobre la Revolución Mexicana de 1910, fue dirigido por el dúo mexicano The Broducers. Guaynaa quería algo que le remitiera a Pancho Villa e invitó a su “pana”, el cómico mexicano El Diablito, a participar en él.

“Consiguieron un castillo en (el estado de) Morelos que Hernán Cortés le hizo a su hijo”, dijo sobre el Palacio de Cortés del siglo XVI. “Conseguimos varios extra, montamos todo súper brutal... Fue bien lindo ver cómo toda esa arquitectura sigue intacta”.

El video se filmó días antes de Navidad. A Guaynaa le encantó estar de visita en México y a pesar del confinamiento disfrutar las calles de la capital y comerse unos tacos al pastor. Pero al regresar a Puerto Rico casi se queda varado porque su vuelo se canceló.

“Por poco dejo a mis papás y a la familia con los regalitos ahí envueltos”, dijo. “Pero gracias a Dios llegamos a tiempo”.

El coro de su canción dice que conoció a una señora de 37 años en Monterrey que lo dejó sorprendido, pues parece de 26. Es interpretado por Pain Digital, quien produjo la canción. Guaynaa está a favor de las relaciones en las que la mujer es mayor que el hombre.

“Hay dos clases de hombres: los que están por el mundo perdidos, y los que saben lo que quieren”, señaló. “Hay muchachos jóvenes que no saben de la vida, nunca han convivido, no saben lo que conlleva la responsabilidad de ser independiente o de ser un ser humano con pareja. Qué mejor que una mujer mayor que le enseñe a uno ese camino.

"No hay nada de malo en que a uno le cambien los pañales de vez en cuando”, agregó.

Y así mismo dice la letra: “Señora, si los pañales usted a mí me va a cambiar / Póngame la cremita que no me quiero quemar”.

Pero por ahora el corazón de Guaynaa, de 28 años, está ocupado por la influencer y cantante de 24 Lele Pons. Ambos revelaron su relación en la temporada navideña con una serie de fotografías en Instagram.

“¡Existe, existe! La vida es muy corta”, dijo el rapero sobre el amor. “Vamos a vivir con lo que tenemos, que es el presente”.