3 1 of 3 Merie Weismiller Wallace/AP Show More Show Less 2 of 3 Courtesy of Amazon Studios/AP Show More Show Less 3 of 3





NUEVA YORK (AP) — “Borat Subsequent Moviefilm” de Sacha Baron Cohen fue parcialmente improvisada y escrita por nueve personas, pero aun así ganó uno de los máximos Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés): el de mejor guion adaptado.

En la 73ra entrega anual de los WGA, que se transmitió de manera virtual y pregrabada, los máximos homenajeados fueron un par de triunfos inesperados de la temporada de premios. El premio al mejor guion original fue para el thriller feminista de venganza “Promising Young Woman” (“Hermosa venganza”), escrito y dirigido por Emerald Fennell. La cinta, que recibió cinco nominaciones al Oscar incluyendo a mejor película, se impuso sobre “The Trial of the Chicago 7” (“El juicio de los 7 de Chicago”) de Aaron Sorkin, “Sound of Metal” (“El sonido del metal”), “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”) y “Palm Springs”.