ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 11 de marzo de 2019 Gabrielle Union en el estreno de "America's Got Talent" temporada 14 en Pasadena, California. Union presentó una queja ante el estado de California por su despido de "America's Got Talent". En la queja presentada el 4 de junio de 2020 señala que NBC y los productores del programa incurrieron en incidentes racistas contra Union y tuvieron represalias contra ella cuando lo reportó. (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo) less