Fallece el escritor chileno Luis Sepúlveda por coronavirus

MADRID (AP) — El escritor chileno Luis Sepúlveda, autor de “Un viejo que leía novelas de amor”, falleció tras una lucha de mes y medio contra el nuevo coronavirus, confirmó el jueves el gobierno de Asturias, la región del norte de España donde residía. Tenía 70 años.

A finales de febrero, durante su participación en un festival literario en el norte de Portugal, Sepúlveda presentó los primeros síntomas de lo que entonces se interpretó como un fuerte resfriado.

Identificado como uno de los primeros casos de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, en España, el 29 de febrero ingresó en un hospital de la capital asturiana, Oviedo, donde falleció en la mañana del jueves, según confirmaron a The Associated Press funcionarios del gobierno regional, que no estaban autorizados a ser nombrados en reportes de prensa.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, fue uno de los primeros en ofrecer el pésame por el fallecimiento a su esposa, la poeta Carmen Yáñez, y al resto de su familia.

“El personal sanitario lo ha dado todo por salvar su vida, pero no ha superado la enfermedad”, escribió Barbón en un tuit.

Nacido en Ovalle, Chile, en 1949, Sepúlveda se vio obligado a abandonar su país natal en 1977 huyendo de la dictadura del general Augusto Pinochet y, tras residir en Alemania, a finales de los 90 recaló en la ciudad asturiana de Gijón, donde tanto él como Yáñez han sido habituales en círculos culturales y literarios.

En 1988 publicó “Un viejo que leía novelas de amor”, una novela escrita a la manera de los libros de aventuras que tuvo un gran éxito tanto en español como en la veintena de idiomas a los que se tradujo. A esta obra le siguieron decenas de novelas y relatos, incluida “La sombra de lo que fuimos”, en 2009.

En la mayoría de los pacientes, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. En otros, en particular adultos mayores y personas con problemas de salud previos, puede provocar enfermedades más graves, como neumonía, y la muerte.

Con más de 180.000 casos confirmados y más de 19.000 decesos, España es el tercer país, por detrás de Estados Unidos e Italia, con más fallecidos a causa del virus. La cifra podría aumentar cuando se cuenten a todos aquellos que murieron con síntomas y a quienes no se les realizaron pruebas.