Erick Elías: "Días mejores" nos llega al corazón

NUEVA YORK (AP) — Erick Elías dice que aprendió más de su personaje en “Días mejores” de lo que él pudo aportarle como padre de dos niñas pequeñas.

En la serie original de Paramount+, en la que cinco personas coinciden en una terapia grupal para sobrellevar la pérdida de un ser querido, el actor mexicano interpreta a Pardo, un rockero que debe hacerse cargo de dos hijos adolescentes a los que prácticamente no conoce tras la muerte de su expareja en España.

“Yo todavía no me enfrento a esa etapa, pero aprendí bastante, para cuando lleguen mis hijas a esos problemas, de qué decir, cómo enfrentarlos”, dijo Elías a The Associated Press en una entrevista reciente por videollamada desde Miami, donde vive con su esposa, la diseñadora de modas mexicana Karla Guindi, y sus hijas de 11 y 8 años.

Ser padre “sin duda me ayudó muchísimo, y creo que eso es de lo que más me agarré (como actor)... La diferencia es que aquí (los hijos) son completamente desconocidos para él, entonces es empezar de cero, y es esa impotencia de no poder comunicarte con dos adolescentes”, agregó.

Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor y rodada en España, “Días mejores” se estrenó el jueves en Paramount+ en Estados Unidos. A lo largo de 10 episodios, la doctora Laforet, una psicóloga de métodos poco convencionales interpretada por Blanca Portillo, dirige las sesiones a las que asiste Pardo.

Allí conoce a Sara (Marta Hazas), una médica convencida de que ha perdido al amor de su vida y con un hijo de 8 años obsesionado con la muerte; Luis (Francesc Orella), un exitoso empresario acostumbrado a tenerlo todo bajo control, y Graci (Alba Planas), una estudiante universitaria que se siente obligada a cumplir la promesa que le hizo a su novio en el lecho de muerte: tener a su hijo.

“Es una serie bonita que está muy bien escrita, te lleva por muchas emociones, te saca sonrisas”, dijo Elías. “Son cuatro casos distintos de pérdidas juntos en una terapia, escuchándose unos a los otros. Creo que es una serie que a todos nos llega al corazón”.

Realizada en tiempos de pandemia, “Días mejores” llega en momentos en que el mundo se recupera de grandes pérdidas humanas y materiales. El mismo Elías perdió a su abuela — la muerte más cercana que ha vivido, dijo — además de amigos y conocidos.

“Es una serie muy atinada, pero tampoco crean que van a ver la densidad y el drama total de las pérdidas y las muertes”, señaló el actor, destacando la “impresionante” labor de los guionistas al manejar los tonos y la realidad del momento.

Para él, uno de los mensajes más importantes de la serie es que ayuda a normalizar la necesidad de buscar ayuda para la salud mental.

“El decir ‘ir a terapia no está mal, es normal, está bien no poder solo’... Creo que eso es lo que más me gustó” a la hora de leer el guion, expresó, agregando que espera que la gente pueda sentarse a verla en familia.

Próximamente, Elías aparecerá en una película de Eduardo Román filmada en Argentina, “Cuando duerme conmigo”, junto a Ana Claudia Talancón. También acaba de terminar de filmar una película “producción de Salma Hayek”, dijo sin dar más detalles.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner