El oro de los Oscar llega a Billie Eilish y Finneas por Bond

Resulta que “No Time to Die” ("Sin tiempo para morir") está viva en los premios.

El tema homónimo de la cinta de James Bond, compuesto por Billie Eilish y Finneas O’Connell, se alzó con el Premio de la Academia a la mejor canción original tras haber ganado el Globo de Oro y el Grammy.

Al ganar el Oscar, el dúo de hermanos superó a figuras como Beyoncé, Van Morrison y Lin-Manuel Miranda e impidió que Diane Warren ganara su primer Premio de la Academia en su 13º intento.

La canción “No Time to Die” llegó al 16to puesto de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, pero debutó en primer lugar de las listas de sencillos de Gran Bretaña e Irlanda.

Los cineastas detrás de última cinta del agente 007 con Daniel Craig invitaron a músicos a presentar propuestas para el tema principal que aparecería en los emblemáticos créditos iniciales del filme. Eilish y O’Connell, quienes han sido fans de la franquicia por años, grabaron su demo en un autobús de gira entre conciertos y lo presentaron para su consideración. Eilish dijo sólo les dieron un guion de la escena inicial para inspirarse.

Al haber grabado la canción a los 18 años, Eilish se convirtió oficialmente en la música más joven en trabajar en un tema principal de James Bond. Las canciones anteriores de Bond que obtuvieron Premios de la Academia son “Writing’s on the Wall” de Jimmy Napes y Sam Smith para “Spectre” (“007: Spectre”) en 2016, y la canción homónima de la película “Skyfall” (“007: Operación Skyfall”), de Adele y Paul Epworth, de 2013.

Eilish ha ganado siete premios Grammy, la mayoría por su álbum debut de 2019 “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Su segundo álbum, “Happier Than Ever” de 2021, está nominado a álbum del año y mejor álbum vocal pop en los Grammy que se entregarán el próximo fin de semana.

“No Time to Die” no es la única música que Eilish y O'Connell han hecho para cine. Tres canciones suyas son parte de la banda sonora de la cinta animada “Turning Red” (“Red”), que hicieron inspirados en artistas como *NSYNC y Backstreet Boys.

“No Time to Die” superó a “Dos oruguitas” de Miranda para “Encanto”, “Be Alive” de Dixson y Beyoncé Knowles-Carter para “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”); “Down to Joy” de Van Morrison para “Belfast”, y “Somehow You Do” de “Four Good Days” (“4 días”) de Diane Warren para el filme del director colombiano Rodrigo García (hijo del célebre escritor Gabriel García Márquez).

