Drexler, Páez y Bunny arrasan en Premiere del Latin Grammy

Jorge Drexler, Fito Páez y Bad Bunny arrasaron en la Premiere del Latin Grammy el jueves por la tarde en Las Vegas. Rosalía y Liniker fueron otros de los galardonados en la ceremonia transmitida al mundo vía streaming.

“Esto es una locura, es una exageración maravillosa” dijo Drexler al recoger el premio a mejor canción alternativa por “El día que estrenaste el mundo”. Momentos después tuvo que regresar al escenario a recoger el premio a mejor canción pop por “La guerrilla de la concordia”, que empató con “Tacones rojos” de Sebastián Yatra.

Al ir por su premio a mejor álbum cantautor Drexler confesó que “Tinta y tiempo”, por el que fue premiado, estuvo a punto de no lograrse.

“Es una alegría la verdad, yo estoy muy emocionado porque el disco casi no llega a buen puerto, la pandemia fue para todos y para todos muy duro, pero a mí me bloqueó mucho”, señaló.

Y también se dio gusto con el premio a mejor canción en lengua portuguesa por “Vento sardo” con Marisa Monte. Drexler dedicó ese galardón a la cantautora brasileña Gal Costa recientemente fallecida. Finalmente recogió el premio a mejor arreglo por “El plan maestro” a nombre del arreglista Fernando Velázquez, quien colaboró para “Tinta y tiempo”.

Tras la Premiere se realizará la 23ª gala de los Latin Grammy que será transmitida en vivo por Univisión en Estados Unidos y TNT para Latinoamérica desde la arena Michelob ULTRA de Las Vegas a partir de las 8 pm de Nueva York (0100 GMT). Bad Bunny, Rauw Alejandro, Christina Aguilera, Drexler y Rosalía sonde los artistas más nominados de la noche.

En la Premiere, Páez cosechó los premios de mejor canción de rock por “Lo mejor de nuestras vidas” y mejor álbum de pop/rock por “Los años salvajes”.

“Nosotros en Argentina venimos de una altísima tradición de música popular creada en el siglo XX”, dijo Páez al recibir el premio por su álbum. “Así que le quiero dedicar este premio nuevamente a la música popular argentina y a la música popular latinoamericana”.

Más adelante en la gala se llevó un tercer Latin Grammy por “Babel” con Carlos Vives, quien achacó su éxito a que era una colaboración con Páez. La canción está incluida en el álbum “Cumbiana II” de Vives.

“Quiero repetir algo que dije hace unos días, a mí nunca me emocionaron los Beatles ... pero tuve el rock argentino y lo amo y lo agradezco porque me ha educado muy bien educado, y gracias a ti por darme esta oportunidad de cantar contigo”, le dijo a Páez.

La cantante, compositora y actriz brasileña Liniker se impuso en la categoría de mejor álbum de música popular brasileña por “Indigo borboleta anil”.

“Hoy algo histórico acontece en la historia de mi país, es la primera vez que una artista transgénero gana un Grammy”, dijo Liniker recibiendo una larga ovación del público. “Muchas gracias a todo mi equipo que estuvo conmigo desde el principio soñando junto conmigo”.

Rosalía conquistó la categoría de mejor álbum de música alternativa por “Motomami (Digital Album)”, su álbum también se llevó el premio a mejor diseño de empaque, en el que colaboró la misma Rosalía, y mejor ingeniería de grabación para un álbum. La artista no estuvo presente para recibir los premios. Se esperaba que la estrella española tuviera un número musical más adelante en la ceremonia televisada.

Fonseca comenzó la gala interpretando el tema “Besos en la Frente” de su álbum nominado “Viajante”, seguido de Luis Figueroa quien interpretó “Fiesta contigo”. Carin León, Matisse y Edgar Barrera interpretaron juntos “Como lo hice yo”, que se llevó momentos después el Latin Grammy en la categoría de canción regional mexicana. Elsa y Elmar cantó su tema nominado con Bruses “qué voy a hacer conmigo???”.

Bad Bunny, quien era el artista más nominado de los Latin Grammy con 10 menciones, arrasó en las categorías de música urbana con el premio a mejor canción urbana y el de mejor fusión/interpretación urbana por “Tití me preguntó”. Igualmente conquistó el gramófono a mejor canción de rap/hip hop por “De museo”.

El puertorriqueño, que no estuvo presente en la Premiere, se llevó finalmente el premio a interpretación de reggaetón por su éxito con Julieta Venegas “Lo siento BB:/”, producido por Tainy, quien convocó a ambos para la canción.

“Fue un sueño para mí trabajar con Julieta, nunca pensé que se me iba a dar”, dijo Tainy. “Gracias a la unión que tiene la música hoy en día se me dio la oportunidad y qué mejor que hacerlo con mi hermano Benito”.

La guitarrista paraguaya Berta Rojas se llevó el premio a mejor álbum de música clásica por “Legado”, un álbum inspirado en la obra de dos guitarristas de inicios del siglo XX, Ida Presti y Maria Luisa Anido.

“Si yo estoy hoy aquí es porque antes hubieron mujeres pioneras de la guitarra clásica que allanaron el camino, Ida Presti y Maria Luisa Anido, en tiempos en los cuales no era bien visto que una mujer anduviera por el mundo con una guitarra (sic)”, dijo Rojas. “Una profesión a la cual muchas niñas en el mundo hoy se dedican, yo fui una de ellas y me toca estar aquí”.

El álbum de Rojas también le valió el premio a mejor obra/composición clásica contemporánea a Sergio Assad por “Anido’s Portrait: I. Chacarera”.

En la sección de música regional mexicana, “La reunión (deluxe)” de Los Tigres Del Norte se llevó el premio a mejor álbum de música norteña, Chiquis se impuso con el mejor álbum de música banda por “Abeja reina” y Bobby Pulido ganó su primer Latin Grammy “Para que baile mi pueblo”, reconocido en la categoría de mejor álbum de música tejana.

“Veintisiete años de carrera tengo, este es mi primer Latin Grammy y si en algún momento dije que no me importaba mentí”, dijo Pulido. “Tenía 9 años de no sacar un disco inédito y qué regreso”.

Aymée Nuviola agradeció a Dios por no dejar de sorprenderla al recoger su Latin Grammy a mejor álbum tropical tradicional por “Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live in Marciac”, su álbum con Gonzalo Rubalcaba. "Entre mar y palmeras” de Juan Luis Guerra fue reconocido como mejor álbum de merengue y/o bachata y “Feliz aniversario” de Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina se llevó el premio mejor álbum de cumbia/vallenato. Centeno dedicó su premio a Venezuela y Colombia sus dos patrias, así como a Urbina por acompañarlo desde hace 18 años en su carrera.

El premio para el productor del año fue para el experimentado Julio Reyes Copello, quien por primera vez conquistó la categoría.