LOS ANGELES (AP) — Un juez federal desestimó la demanda de un hombre de 30 años quien afirma que una imagen de él desnudo cuando tenía cuatro meses de nacido, la cual aparece en la portada del álbum “Nevermind” de Nirvana de 1991, es pornografía infantil.

El juez Fernando M. Olguin accedió el lunes a desestimar la demanda contra los acusados que incluyen a los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl y Krist Novoselic, así como a los herederos de Kurt Cobain, pero dejó la puerta abierta para que el demandante Spencer Elden volviera a presentar una versión enmendada.

La negativa para proceder con la demanda surgió después de que los abogados de Elden no presentaran una oposición a la moción de los acusados para desestimarla antes de la fecha límite del 30 de diciembre. Los abogados rechazaron hacer comentarios el martes.

La demanda iniciada en agosto en una corte federal en California señala que Elden sufrió “daños de por vida” mientras la banda y otras personas obtenían ganancias de la imagen ampliamente difundida de él desnudo bajo el agua en la que parece nadar hacia un billete de dólar sostenido con un anzuelo.

La moción para desestimar la demanda, presentada el 22 de diciembre por los abogados de Nirvana, afirma que la querella fue iniciada mucho tiempo después de los 10 años del estatuto de limitaciones de una de las leyes que se consideraron para emprender el caso y que otra de las leyes que mencionan no se redactó sino hasta 2003 y no es retroactiva.

La moción señala que la demanda “a simple vista no es seria” y que la conducta de Elden refleja esto.

“Elden ha pasado tres décadas obteniendo ganancias de su fama como el autodenominado ‘Bebé Nirvana’”, señala el documento. “Ha recreado la fotografía a cambio de cuotas muchas veces y tiene el título del álbum ‘Nevermind’ tatuado en el pecho; ha aparecido en un programa de tertulia usando un traje de parodia color crudo de cuerpo completo y ha autografiado copias de la portada del álbum para venderlas en eBay; incluso ha usado la conexión para tratar de atraer mujeres”.

El juez le dio a los abogados de Elden hasta el 27 de enero para presentar una demanda enmendada que aborde los asuntos presentados en la moción de los acusados o será desestimada definitivamente.

Una de las abogadas de Elden, Maggie Mabie, dijo a The Associated Press en agosto que presentó la demanda hasta entonces “porque finalmente tuvo la valentía de responsabilizar a los involucrados”.

Mabie dijo que a pesar de que la fotografía tiene 30 años, los delitos no habían prescrito de acuerdo con la ley federal de pornografía infantil por varias razones, incluyendo el hecho de que la imagen continúa en circulación y sigue generando ganancias.

La demanda buscaba al menos 150.000 dólares de cada uno de los acusados, quienes son más de una decena e incluyen los sellos discográficos involucrados en el lanzamiento y el relanzamiento de “Nevermind” así como el fotógrafo de la portada Kirk Weddle.

El padre de Elden era amigo de Weddle cuando el fotógrafo retrató a varios bebés nadando en diferentes escenas en el Rose Bowl Aquatic Center en Pasadena, California.

Al momento que la fotografía fue tomada Nirvana era una banda poco conocida y desconocía que estaba haciendo un álbum que definiría una generación como “Nevermind”, su primer lanzamiento con una gran disquera cuyas canciones incluyen “Smells Like Teen Spirit”, “Come as You Are” y “Lithium”. Cobain se suicidó en 1994.

The Associated Press no suele nombrar a la gente que afirma haber sido víctima de abuso sexual a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Elden.

