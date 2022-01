Colegas y amigos reaccionan a la muerte de Bob Saget

of

Bob Saget, conocido por su papel de un hombre viudo con tres hijas en la serie de comedia “Full House” ("Tres por tres"), fue hallado muerto el domingo en Florida. Su deceso a los 65 años conmocionó a colegas y admiradores, y los tributos inundaron Twitter con elogios pare el veterano comediante por su talento y amabilidad.

"Bob Saget era un ser humano tan encantador como divertido. Y en mi opinión, era hilarante. Éramos amigos cercanos y no pude haberlo querido más” — Norman Lear, guionista y productor de TV.

“Estoy roto. Estoy destripado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby” — John Stamos, coprotagonista de “Full House”.

“No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise tanto” — Candace Cameron Bure, quien interpretó a su hija en “Full House”.

“Ni siquiera sé qué decir sobre Bob Saget. Lo quería y tuve mucha suerte de trabajar con alguien tan divertido, conmovedor y amable. Su papel en HIMYM ("How I Met Your Mother") fue una voz en el futuro, mirando hacia atrás toda la complejidad de la vida con una sonrisa, y así es como lo recordaré siempre” — Craig Thomas, cocreador de “How I Met Your Mother”.

“Oh no. DEP Bob Saget. Verdaderamente uno de los tipos más agradables y divertidos. Muy triste” — Marc Maron, comediante.

“Tenía un gran, gran corazón y una mente cómica maravillosamente retorcida. Le dio mucha alegría al mundo y vivió su vida por amor a la bondad” — Jim Carrey, actor y comediante.

“Aún asombrado. Acababa de hablar con Bob hace unos días. Nos quedamos al teléfono como siempre, haciéndonos reír. DEP amigo, comediante y compañero aristócrata Bob Saget” — Gilbert Gottfried, actor y comediante.

“Sé que la gente pierde seres queridos, buenas personas, todos los días. Nadie recibe un pase. Pero la pérdida de Bob Saget es un golpe muy duro. Si no lo conocían, era amable y querido y se preocupaba profundamente por la gente. Era la definición de ‘un buen huevo’. Demasiado pronto se va" — Jason Alexander, actor y comediante.

“Las únicas personas que dijeron cosas terribles sobre Bob Saget fueron sus mejores amigos" — Tom Arnold, actor y comediante.

“Oh Dios. ¡¡¡Bob Saget!!! El hombre más encantador. Fui su hija televisiva durante una temporada y él siempre fue muy amable y protector. Lo siento mucho por su familia” — Kat Dennings, actriz.

“Uno no podría encontrar un ingenio más agradable o agudo que el de Bob Saget. Conmocionada y devastada” — Kathy Griffin, comediante.

“DEP amigo... La vida puede volverse (grosería) en un momento. Me duele el corazón por toda su familia. En un negocio a menudo despiadado, históricamente no solo fue divertido sino, lo que es más importante, uno de los seres humanos más amables que he conocido en mi carrera” — Richard Lewis, comediante.

“Tuve el placer de una única y sincera interacción con Bob Saget y Norman Lear hace unos meses y tuvo una calidez generalmente reservada para amigos de mucho tiempo. Cada historia que escuché sobre Bob fue confirmada esa noche. Su humor negro, generosidad y amor por la gente” — Jeremy O. Harris, dramaturgo.