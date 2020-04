Bruno Bichir: “Shakespeare vivió varias cuarentenas”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Entre recuerdos de Shakespeare y Haruki Murakami, Bruno Bichir reflexiona sobre la pandemia del coronavirus y el comportamiento de la humanidad una vez que se supere.

“Vamos a cometer un grave error si salimos de esto, que saldremos, y regresamos a lo mismo”, dijo el actor mexicano en una entrevista reciente desde su casa en Los Ángeles. “Si volvemos a la normalidad habrá sido el gran error de esta era; es una gran oportunidad para cambiar muchas cosas”.

Bichir conversó vía Skype con The Associated Press a propósito del estreno del viernes de la cinta “The Quarry”, en la que tiene un pequeño papel. No especificó qué debería cambiar, pero señaló que volver a estadios y teatros no será igual, como tampoco las dinámicas sociales, además del apremiante reto cuesta arriba que enfrenta la economía.

En medio de su cuarentena, mencionó “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo” de Murakami como lectura recomendada para esta temporada.

“Hay un pasaje en la novela en la que el personaje está en el fondo de un pozo y ve la luz allá hasta arriba”, dijo. “La enseñanza de ese pasaje es que hay que irse al pozo, hay que estar aislado, irse al fondo de uno sin posibilidad de salir, para poder hacer reflexión y entender algo”.

El actor, cuyos créditos incluyen las películas mexicanas “El callejón de los milagros” y “El anzuelo” y la serie “Narcos” de Netflix, es un hombre que lleva el teatro en su ADN (al igual que sus hermanos Demián y Odiseo y su padre, Alejandro).

“Vivimos del contacto físico”, dijo. “Sí estamos muy angustiados, pero Shakespeare, que yo lo amo y lo admiro, vivió en varias cuarentenas, en varias pestes y sobrevivió, y el teatro sobrevivió y aquí estamos... Estoy seguro de que sobreviviremos. Ahora, ¿cómo sobreviviremos? Esa es la gran pregunta”.

En “The Quarry”, disponible en Amazon Prime Video, AppleTV, Fandango Now, Google Play, Microsoft y Vudu, Bichir tiene un papel pequeño pero contundente.

“Es una especie de ‘road picture’ interno, es un apocalipsis personal que vive el protagonista y yo creo que por principio de cuentas es fascinante que sea una película de suspenso para que atrape al espectador porque es exactamente lo que nos pasó a todos los que leímos el guion en un principio”, dijo.

La película, hablada en inglés, es la ópera prima del director estadounidense Scott Teems y sigue a un fugitivo (interpretado por Shea Whigham) que viaja a una pequeña localidad rural del desierto donde se hace pasar por un religioso al que mató (Bichir). La gente de la localidad disfruta los sermones del fugitivo creyendo en su fe, pero el jefe de la policía local (Michael Shannon) sospecha de él. El fugitivo enfrenta, además de la justicia, sus propios cargos de conciencia.

“Es una película de redención, es una película de crimen y castigo”, dijo Bichir, quien tiene una escena intensa con Whigham. Contó que el actor le planteó que se concentraran en el debate interno de sus personajes: “Propuso, ‘no usemos herramientas, seamos lo más honestos que podamos frente a estos personajes, abandonémonos a los personajes’. Y creo que valió la pena porque profundizamos, fuimos hondo”.

La cinta está basada en la novela homónima del sudafricano Damon Galgut. Teems le pidió a Bichir de no la leyera, pues la adaptación había sido muy libre, pero el actor tiene ahora curiosidad de hacerlo en la cuarentena.

“Nunca tuve tantas cosas que hacer como ahora que no tengo nada que hacer”, dijo el actor. “Tengo un trabajo atrasado de escritorio, tengo como cinco libros que tengo que leer, tengo entrevistas, ensayos de personas que quiero conocer y desentrañar, tengo mucho que escribir, que no me alcanza el tiempo”.