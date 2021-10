LONDRES (AP) — Una obra del artista callejero Banksy que se autodestruyó de manera sensacional justo después de venderse por 1,4 millones de dólares podría facturar varias veces ese precio en una nueva subasta el jueves.

“Love is in the Bin” (“El amor está en la papelera”) se ofrece en venta en Sotheby's en Londres con un precio estimado en 4 a 6 millones de libras esterlinas (5,5 a 8,2 millones de dólares).