Aun divisivo, Dr. Luke resurge en los Grammy como Tyson Trax

NUEVA YORK (AP) — Contra el trasfondo de nubes ominosas, el polémico productor y creador de éxitos Dr. Luke volvió a encabezar las listas de popularidad de Billboard el año pasado con “Say So” de Doja Cat, “Tap In” de Saweetie y “Wishing Well” de Juice WRLD.

Fue un resurgimiento creativo para el príncipe del pop, quien sigue enfrascado en una demanda con Kesha. Y su dominio en las listas fue seguido por su primera nominación al Grammy en siete años, cimentando su regreso.

Esto es algo que ha dividido al mundo de la música. Algunos creen que el arte y la persona deben separarse, mientras que otros critican a la Academia de la Grabación por recompensar al hacedor de éxitos con uno de sus máximos premios.

Pero es posible que no todos los miembros de la academia sabían que estaban votando por Dr. Luke cuando completaron sus papeletas este año. El músico usó un alias — Tyson Trax — para “Say So” de Doja Cat, que produjo y coescribió. El tema competirá el 14 de marzo por el Grammy a la grabación del año, y Dr. Luke figura como su productor.

“Es difícil decir si los votantes del Grammy sabían o no que ‘Tyson Trax’ es un seudónimo”, dijo Harvey Mason Jr., presidente y director ejecutivo interino de la academia, a The Associated Press. “Aunque es verdad que el crédito de productor de ‘Tyson Trax’ estaba visible en la papeleta, supongo que muchos votantes hicieron su selección con Doja Cat en mente, pensando principalmente en el mérito artístico de su interpretación”.

Doja Cat, quien lanzó su EP debut bajo el sello Kemosabe de Dr. Luke en 2014 antes de la demanda de Kesha, también está nominada a mejor artista nuevo y mejor interpretación pop solista. Dr. Luke produjo múltiples canciones de su segundo álbum, “Hot Pink”, incluyendo “Juicy” y “Like That” con Gucci Mane, que llegó al tercer lugar de las listas de R&B el año pasado. En estos temas también aparece acreditado como Tyson Trax.

“Yo no sabía que Tyson Trax era Dr. Luke. Pude haberlo buscado, pero no lo hice, y no me importó. Es un nombre y estoy votando por el mérito artístico de la grabación”, dijo Susan Rogers, profesora en la Universidad de Música de Berklee y antigua integrante del equipo de ingenieros de Prince, quien es votante del Grammy.

“Tu juicio debe basarse en quién lo hizo mejor, quién tuvo el trabajo más creativo y artístico del año; qué obra ayudará a avanzar a la indusria. Eso es todo por lo que votamos”, dijo. “Cada vez que agregamos algo más a esa mezcla — cómo nos sentimos personalmente sobre alguien, si nos caen bien o no, si los conocemos o no — estamos siendo injustos con todos los demás”.

Dr. Luke, de 47 años, también usó el seudónimo de Tyson Trax para su contribución en “Hokey Pokey” del rapero y cantante de Toronto Benny Mayne. En su trabajo con la cantante pop Kim Petras aparece como MADE IN CHINA. Su crédito como productor de “Shimmy” de Lil Wayne para su álbum de 2020 “Funeral” es Loctor Duke.

Evan Minsker, editor de noticias para la publicación musical Pitchfork, admitió que algunos de sus colegas no se percataron de que Dr. Luke era Tyson Trax: “Es su trabajo estar conectados y no sabían que Dr. Luke era Tyson Trax”.

“Creo que probablemente hay muchos casos en los que (Dr. Luke) se escapa bajo el radar, la gente no relaciona sus otros seudónimos con él”, dijo Minsker.

“Sin importar quién es él y cuáles son sus múltiples nombres, claramente hay una especie de resultado demostrado en lo que Dr. Luke y Doja Cat hicieron juntos”, agregó. “Aunque algunas personas no sabían, no me sorprendería que algunas sí y simplemente no les crea un cargo de conciencia aprobar su nombre”.

La última vez que Dr. Luke compitió por un Grammy fue en 2014, en las categorías de productor no clásico y grabación del año, por su trabajo en “Roar” de Katy Perry.

Dr. Luke emergió como el protegido del maestro del pop Max Martin, artífice de 23 éxitos que llegaron a la cima de las listas de popularidad al trabajar con todo tipo de ídolos, desde los Backstreet Boys, Britney Spears y N’Sync, hasta astros contemporáneos como Adele, Taylor Swift y The Weeknd.

Juntos, Martin y Dr. Luke crearon éxitos para Kelly Clarkson, Katy Perry, Pink y Kesha, con quien él firmó contrato en 2005. Con el tiempo Dr. Luke pasó a ocupar un puesto prominente, dirigiendo éxitos para Miley Cyrus, Pitbull, Nicki Minaj y Flo Rida, y acumulando 17 hits No. 1.

Dr. Luke volvió a tener una probada de su vida pasada en las listas de popularidad al lanzar al menos un éxito con cada disquera importante — Sony Music, Warner Music Group y Universal Music Group — el año pasado. Además de su trabajo con Doja Cat, Juice WRLD, Saweetie y Lil Wayne, también produjo “Blind” para el rapero DaBaby y coescribió “Broken Glass” para el DJ y productor Kygo. Este año tuvo otro éxito con Saweetie, “Best Friend”, actualmente en el décimo puesto de las listas de rap.

“Creo que (los Grammy) se encaminan un poco al fracaso porque en vez de tener este gran momento de celebración, de pronto hay muchas preguntas. ‘¿Cómo pueden tener a Dr. Luke en (una de) las cuatro grandes (categorías)?’ Resulta bastante sorprendente”, dijo Minsker de Pitchfork. “Puedo ver por qué este es el momento de (‘Say So’) y también me sorprendió ver que la nominaran de manera tal que (Dr. Luke) pueda recibir un premio en este punto de su vida”.

Kesha, de 34 años, ha acusado a Dr. Luke de abuso sexual durante sus años de sociedad, acusaciones que él niega rotundamente. El caso continúa en la corte a pesar de que un juez de Nueva York desestimó los alegatos de abuso de Kesha en 2016, por motivos legales administrativos; no se llegó a un fallo sobre si las acusaciones eran reales. Kesha perdió otra batalla cuando un juez dijo que ella hizo una declaración difamatoria sobre Dr. Luke en un mensaje de texto de 2016 en el que le dijo a Lady Gaga que el productor también había violado a Perry.

Los abogados de Kesha están apelando el fallo, que no resolvió otros aspectos de su demanda de difamación y violación de contrato, incluyendo la duda crucial sobre si las acusaciones de violación de Kesha son reales. El juez dijo que eso lo debe decidir un jurado en un juicio.

Fiona Apple, quien está nominada a tres Grammy, criticó duramente a la academia por incluir a Dr. Luke este año. Cuestionó a la organización porque hace tres años invitaron a Kesha a interpretar “Praying” — una canción muy emotiva sobre su experiencia con Dr. Luke — en la ceremonia. Kesha estuvo acompañada en el escenario por Cyndi Lauper, Andra Day, Bebe Rexha, Camila Cabello, Julia Michaels y el coro Resistance Revival y la interpretación fue muy elogiada.

La canción apareció en el álbum “Rainbow”, lanzado bajo el sello de Dr. Luke pero con música comercial creada por primera vez sin él. Esta música le valió a Kesha su primer par de nominaciones al Grammy.

Rogers, la profesora de Berklee, explicó que “como integrante del sexo femenino... tenemos que ser sensibles y tolerantes con las mujeres que hacen acusaciones de conducta sexual inapropiada o cualquier número de cosas de las que pudieron ser víctimas. Tenemos que escucharlas, tenemos que ser crédulas, tenemos que creerles”.

“También tenemos que reconocer que es una conversación de dos lados”, continuó. “Ambas partes tienen derecho a expresarse. No desestimo (las acusaciones de) Kesha... No niego el hecho de que pasó un momento difícil con Dr. Luke. Lo que digo es que reconozco que no tiene absolutamente nada que ver con mi voto como miembro de la Academia de Grabación”.