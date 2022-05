Agente de Depp dice que artículo de Heard fue "catastrófico"

FALLS CHURCH, Virginia, EE.UU. (AP) — El agente de Johnny Depp testificó el lunes que el artículo de opinión de su exesposa publicado en 2018 por el Washington Post, en el que se describió a sí misma como víctima de abuso doméstico, fue “catastrófico” para la carrera del actor y coincidió con la pérdida de un acuerdo de 23 millones de dólares para una secuela de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).

Los abogados de Amber Heard rechazaron vehementemente tal afirmación, sugiriendo que el artículo era intrascendente en medio de una corriente de mala publicidad para Depp provocada por su propio mal comportamiento.

Depp está demandando a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, argumentando que su artículo lo difamó cuando la actriz se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El artículo nunca menciona a Depp por su nombre, pero los abogados de Depp dicen que, de todos modos, lo difamó porque era una referencia clara a las acusaciones de abuso que Heard presentó en su contra en 2016.

En su declaración del lunes, el agente Jack Whigham dijo que Depp todavía pudo trabajar después de esas acusaciones iniciales. Recibió 8 millones de dólares por “City Of Lies” ("Ciudad de mentiras"), 10 millones de dólares por “Murder on the Orient Express” ("Asesinato en el Expreso de Oriente") y 13,5 millones por “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”), todas filmadas en 2017, aunque bajo contratos alcanzados antes de las acusaciones.

Pero el artículo del Washington Post, dijo, fue especialmente perjudicial para su carrera: “Fue un relato en primera persona, extremadamente impactante”, declaró Whigham.

Después de eso, dijo que Depp tuvo problemas para conseguir cualquier tipo de trabajo. Tuvo que aceptar una reducción salarial — a 3 millones de dólares — para hacer la película independiente “Minimata”, y un acuerdo verbal de 22,5 millones de dólares que tenía con Disney para una sexta película de “Piratas” fue frustrado, dijo Whigham.

Sin embargo, en el contrainterrogatorio, los abogados de Heard preguntaron si el acuerdo de “Piratas” ya se había ido en picada cuando se publicó el artículo de Heard. Whigham reconoció que nunca tuvo un acuerdo por escrito para que Depp apareciera en una sexta entrega de “Piratas”. Y aunque dijo que el productor de la cinta, Jerry Bruckheimer, habló favorablemente durante 2018 sobre el regreso de Depp a la franquicia, los ejecutivos de Disney no se comprometieron en el mejor de los casos.

A principios de 2019, semanas después de la publicación del artículo de Heard, Whigham dijo que estaba claro que el papel de Depp en cualquier película de “Piratas” había sido frustrado y que, en cambio, los productores buscaban seguir adelante con Margot Robbie en un papel principal.

Los abogados de Heard han citado una variedad de factores, como informes de consumo excesivo de drogas y alcohol, una demanda de un miembro del equipo de rodaje en julio de 2018 que dice que Depp lo golpeó en el set y una demanda por difamación separada que Depp presentó contra un periódico británico en 2018, como cosas que dañaron la imagen de Depp más que el artículo del Post.

Para que la demanda de Depp en Virginia tenga éxito, el actor no sólo debe demostrar que fue acusado falsamente, sino que el artículo de opinión, no las acusaciones de abuso de Heard en 2016 cuando solicitó el divorcio y obtuvo una orden de restricción temporal, es lo que causó el daño.

Los abogados de Depp también presentaron el testimonio de un experto en propiedad intelectual que declaró sobre el giro negativo en la reputación de Depp. Pero sus propios datos, que incluyeron tendencias en las búsquedas de Google, mostraron picos negativos tras las acusaciones de abuso de 2016, pero cambios insignificantes o inexistentes tras la publicación del artículo.

El juicio entró el lunes en su cuarta semana. Gran parte de los testimonios durante las primeras tres se centraron en la relación volátil entre Depp y Heard. El actor dice que nunca golpeó a Heard; los abogados de ella, que Depp abusó física y sexualmente de la actriz en múltiples ocasiones.

Se espera que Heard testifique a finales de esta semana.