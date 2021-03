Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

LOS ÁNGELES (AP) — Adele compartirá la custodia de su hijo de 8 años, pero no pagará manutención a su ahora exesposo Simon Konecki, según documentos de divorcio obtenidos el miércoles por The Associated Press.

La pareja se separó en agosto de 2019, y Adele solicitó el divorcio al mes siguiente. Un juez de Los Ángeles formalizó la separación la semana pasada.