Si en 2020 todo se paralizó por la pandemia, en 2021 las cosas comenzaron a arrancar de nuevo, aunque de manera lenta y tímida. Pero eso no describe a los ocho artistas revelación del año de The Associated Press, quienes se apoderaron del momento con todo y mascarillas.

Ellos son Damson Idris, Simu Liu, Rachel Zegler, Rauw Alejandro, Adrienne Warren, Saweetie, Anupam Tripathi y Sydney Sweeney. Cada uno encontró formas de compartir su arte a pesar de los temores y variantes del virus.