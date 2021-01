Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 671 693 664½ 670¾ +¾ May 672¾ 693 666¼ 671½ +½ Jul 657 670½ 649 653 —2 Sep 657 669½ 649½ 653 —2¾ Dec 661¼ 673 655 658¼ —2¼ Mar 665¼ 676 660¼ 662¼ —2¼ May 655½ 658¼ 655½ 655½ — ½ Jul 632½ 643 630¾ 631½ —1½ Sep 642 642 635¾ 635¾ +3¼ Est. sales 149,631. Thu.'s sales 124,724 Thu.'s open int 433,943, up 7,105 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 534 536½ 527¾ 531¼ —3 May 537 539½ 531 534½ —3¼ Jul 534 536 527¾ 531¾ —3 Sep 483½ 485½ 479¾ 484 Dec 457¼ 461¼ 456 459 +1¼ Mar 462¼ 466 461½ 464¾ +2 May 465 468¼ 463½ 467½ +2½ Jul 466¼ 469¼ 464¼ 468½ +3 Sep 424¾ 429¾ 424¾ 428½ +3¼ Dec 409 413½ 407¾ 410 +1 Mar 418 418 414½ 416 +¼ Dec 408 410½ 408 410½ +3¼ Est. sales 301,849. Thu.'s sales 449,195 Thu.'s open int 1,908,872, up 7,797 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367¼ 368 364 365¾ —2 May 360 360 358½ 359¾ —1 Jul 350¼ 350¼ 350¼ 350¼ —2½ Dec 306¼ 307½ 305¼ 305¼ —2 Est. sales 199. Thu.'s sales 324 Thu.'s open int 4,713, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1432¼ 1434½ 1413½ 1416 —14½ May 1429 1431¾ 1410½ 1414 —13¾ Jul 1415 1416½ 1396 1400¼ —13 Aug 1361¾ 1363½ 1349¾ 1354¼ —5¾ Sep 1259 1262¾ 1249½ 1254½ —2¼ Nov 1196½ 1203 1190¼ 1196½ Jan 1189¾ 1197 1184¾ 1190½ Mar 1155¾ 1162 1149 1158½ +4¼ May 1141¼ 1147¼ 1141¼ 1146½ +5¼ Jul 1134½ 1138¾ 1132 1137¾ +5 Sep 1086 1087 1086 1087 +5¾ Nov 1051¾ 1061¾ 1051¾ 1057 +2¼ Nov 1028 1028 1028 1028 Est. sales 173,280. Thu.'s sales 235,007 Thu.'s open int 948,252, up 10,861